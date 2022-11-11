OSB ve limanları demiryolu ağına bağlayacağız

Maruf BUZCUGİL -LEFKOŞA

Finansmanı Türkiye tarafından karşılanan altyapı projelerinin toplu açılış ve lansman töreni için KKTC’de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu gazetecilere Türkiye’deki altyapı yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de karayolu yatırımlarının artık belli bir seviyeye geldiğini, bundan sonra demiryoluna ağırlık verileceğini belirterek, “Ulaştırma master planında öngörüldüğü gibi demiryolu ağının uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkaracağız.” Dedi. Yıllardır çözülemeyen sanayicilerin sık sık gündeme getirdiği OSB’lerin tedarik zinciri ve nihai ürünleri limanlara ulaştırma sorunu konusunda da artık somut adımlar atılıyor” ifadelerini kullandı. OSB ve limanların demiryolu ağına bağlanması için 500 milyon dolar kredi sağlandığını belirten Karaismailoğlu, bu projeleri kısa sürede tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Bin köye ilave baz istasyonu kuruluyor

Telekomünikasyon alanındaki yatırımlarla ilgili bilgiler veren Karaismailoğlu şunları söyledi: “COVID-19 döneminde haberleşmeye ihtiyaç arttı. Gelen büyük talebi karşıladık. Şu anda bin köyde yeni baz istasyonu çalışmamız var. Bunların maliyeti 7 milyar lira. Peşinden bin daha yapacağız. Yaza kadar bin köye ilave baz istasyonları kurulmuş olacak. Şehir merkezlerinde de çok ciddi fiber yatırım yapıyoruz. 480 bin km’ye ulaştı bizim fiber altyapımız. Milyon km üzerine çıkaracağız. Onu çıkardıktan sonra 5G’nin yerli ve milli olarak yapılması, 5G yatırımları, fiber ile birlikte bunlar da yapılacak. İstanbul Havalimanı’nda 5G uyumlu cihazı olan herkes 5G’yi kullanabiliyor. Telefon ile konuşmada belki 5G’yi hissedemeyeceğiz ama özellikle sanayide, teknolojide, medikalde ve TV yayıncılığında 5G’nin önemini anlayacağız. 5G, 6G’nin de altyapısı olacak. Bu uydulardan ticari olarak kazanç da gelecek. TÜRKSAT 6A’yı 2023 içinde fırlatacağız.”

Son dönemde can yakan trafik kazaları sürücü hatası kaynaklı

Karaismailoğlu, Türkiye’de son dönemde artış yaşanan ölümlü büyük trafik kazalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Yaptığımız güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunu sıfıra düşürmek aslında önemli. Burada sürücü faktörü var. Son kazaların tamamı sürücü hatasından kaynaklı Maalesef mesela Ağrı’da olan kaza. Sürücü kazası. 9 bin 500 vatandaşımızın her yıl canı kurtuluyor. Artan araç sayısına rağmen. Bütün bayramlar kaza haberleri ile geçiyordu. Hem kaliteyi artıracağız, hem güvenli yollar için yatırımlarımız devam edecek. Akıllı yollarda, olağandışı bir hareket yaptığında hemen uyarı geliyor. Anında ulaşılabiliyor olay yerine. Seyahat planlaması yapma imkanı da veriyor bu yollar. Hakikaten Türkiye gelişmiş bir teknoloji kullanıyor. Türkiye’deki yollarda bulunan kalite, konfor dünyanın hiçbir yerinde yok.

Kamu-Özel işbirliği projeleri gelir getirmeye başladı

Kamu-Özel işbirliği (KÖİ) projelerinin artık gelir getirdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, bu projelerle ilgili şu bilgiyi verdi: “Yavuz Sultan Selim köprüsü 2027 yılında devlette kalıyor. İşletmecinin süresi bitiyor. Sonra devlet bunu ister ücretsiz yapar isterse de gelir modeli devam eder. Devlet buradan topladığı para ile hem işletme maliyetini karşılar hem de yeni yatırımlarına buradan bütçe ayırır. Karayollarına destek veriyorsak bu modelde havayollarına bir kuruş vermiyoruz. Havayollarında direkt gelir akışı var şu anda. Geçen yıl mart ayında 2.100 milyar Euro Antalya havalimanından para aldık. Bu devletin kasasına girdi. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro, bir kuruş devletten çıkmadan işletmeciye yatırım yaptırdık. 25 yıllık işletme süreci boyunca 26 milyar Euro direkt gelir akışı olacak. Devletten bir kuruş çıkmadı. Direkt gelir akışı sağlıyoruz. Projeler birbirini dengeliyor.”

"Karadeniz’e lojistik liman yapacağız"

Kanal İstanbul projesi kapsamında Karadeniz’e büyük bir lojistik liman yapılacağını ifde eden Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul lojistik ihtiyaçtan doğdu. Lojistik hareketlere yön vermek, küresel hareketleri karşılamak için hem Türkiye’nin hem dünyanın ihtiyacıdır. İstanbul Boğazı’ndaki yoğunluk azaltılacak. Güvenlik sağlanacak. Proje ile Karadeniz’de lojistik liman yapacağız. Bu lojistik liman da Singapur gibi 600 milyon tonluk büyük bir liman olacak. Kanal İstanbul’u biz genel bütçeye yük olmadan yapacağız. Kanal İstanbul’un yapım bedeli projenin kendi gelir kaynakları ile karşılanacak. Kendi gelir kaynakları, buradan geçecek gemilerden toplayacağımız gelir, buradaki ticari alanlar, limanlar, topladığınızda burası bir kamu özel işbirliği ile yapılabilecek dünyanın en büyük altyapılarından bir tanesi. Karayolu, demiryoluna başladık, önce vatandaşın ulaşım ihtiyacı karşılanacak. İmalat olarak 1.1 milyar metreküp toprak hareketi olacak. Nereden baksanız 6-7 yıl sürecek devasa bir iş” dedi.

10 milyon tonun üzerinde buğday geldi

Bakan Karaismailoğlu, Tahıl Koridoru hakkında şu bilgileri verdi: "Buradan çıkan tahılın fakir ülkelere gitmesi lazım. Bana gelen verilerde yüzde 49’u Avrupa’ya gitmiş. İspanya ağırlıklı. Orada herhalde bir değişiklik olacak. Türkiye’ye yüzde 15’i geliyor. Türkiye aldığı buğdayı işleyerek ihraç ediyor. İtalya’dan sonra dünyanın en büyük makarna üreticisi Türkiye. İhraç edecek miktarının da bir kısmını yurt dışından ithal ediyor. Ukrayna'dan gelen buğday miktarı 10 milyon tonun üzerine çıktı."

Demiryolu araçları artık Ankara'da üretiliyor

Demiryolu yatırımlarında yerli üretimin payının giderek arttığını belirten Karaismailoğlu şu bilgiyi paylaştı: “Kayseri’deki tramvayın aracı Ankara’da üretildi. Kocaeli Gebze-Darıca metrosunun araçlarını yine Ankara’da üreteceğiz. İstanbul Havalimanı, Kağıthane metro hattındaki araçları yine Ankara Sincan’da üretiyoruz. Yerli tedarikçilerle çalışıyoruz. Yurtdışına da tramvay araçları üretmeye başladılar.”