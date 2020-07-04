OSB yatırımında 2 önemli karar

04 Temmuz 2020

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB’lerde faaliyet gösteren yatırımcıların talepleri doğrultusunda iki önemli adım attı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin seçim dönemleri, kredi destekleri gibi hükümlerinde değişiklik yapıldı. EPDK ise TEİAŞ’ın aldığı sistem kullanım ve işletme bedellerini indirdi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, bu düzenlemelerin OSB’lerde yabancı sermaye yatırımlarını artıracağını belirtirken, OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, yatırım projelerinin önünün açıldığını söyledi.

OSB Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, OSB’lerde arsa tahsisi yapıldıktan sonra yapı ruhsatı almak için gerekli olan süre 1 yıl olarak korundu. Ancak makul sebeplerde bu süre en fazla 6 ay uzatılabiliyorken, yeni düzenlemeyle uzatma süresi 1 yıla çıkarıldı. İnşaata başlanmış ve işyeri açma, çalışma ruhsatı almamış katılımcılar için bu uzatma süresi 2 yıla çıkarıldı.

Buna göre daha önce her yılın ilk 6 ayında yapılması gereken OSB Genel Kurulu için yılın ilk 6 ayı şartı kaldırıldı. OSB Genel Kurulu yılın herhangi bir zaman diliminde yapılabilecek.

Yönetmeliğin, Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredilere ilişkin düzenlemeleri içeren, “Kredi faiz desteği” başlıklı 52’nci maddesinin başlığı, “Kredi faiz/kâr payı desteği” şeklinde değiştirildi. Yönetmeliğin eski halinde bu destekten yararlanabilmek için OSB’nin bulunduğu bölgenin gelişmişlik derecesine göre asgari yatırım tutarı öngörülürken, yeni düzenlemede bu sınırlar kaldırıldı.

OSBÜK Başkanı Kütükçü: Araziler ihtiyaca göre genişletilebilecek

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, düzenlemelerin kapasite düşüşü yaşayan OSB’lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini bildirdi. Bunların OSBÜK’ün taleplerini karşıladığını dile getiren Kütükçü, COIVD-19 dolayısıyla gecikme yaşanan yatırımlara ek süre verildiğini kaydetti.

OSB’lere üst yapılı ve üst yapısız arazi kiralama yetkisi verilmesinin özellikle yabancı yatırımcıların ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi alanlarının geliştirilerek, yabancı sermayeyi çekmeyi amaçladığını aktaran Memiş Kütükçü, “OSB tüzel kişiliklerini ve OSB’lerimizde üretim yapan 35 binin üzerindeki işletmemizi rahatlatacak tüm bu düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a camiamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedellerinde indirime gidildi

EPDK’nın da yaptığı bir düzenlemeyle, TEİAŞ’ın sistem kullanım ve işletim bedellerinde indirim yaptığı bilgisini veren Memiş Kütükçü, “Resmi Gazetede yayımlanan yeni EPDK kararlarına göre, OSB’lerimizde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde bütün tarife bölgeleri için yüzde 13, sistem işletim bedelleri için ise yine bütün tarife bölgelerinde yüzde 76 indirime gidildi. Sanayicimizin enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifletecek bu düzenleme için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş: Yatırım projelerinin önü açıldı

OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, düzenlemeyi olumlu bularak, bir süredir talep ettikleri şeylerin bir kısmının hayata geçirildiğini söyledi. Yatırımlara ilişkin ihale ve satın alımlar ile enerji, su satın alımının Genel Kurul veya Müteşebbis heyetin devredilemeyecek yetkileri arasında olduğunu hatırlatan Uğurtaş, bu yetkinin yönetim kuruluna verilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Kredilerde faiz/kâr payı desteklerinde asgari yatırım tutarına ilişkin sınırlandırmanın kaldırılmasının da OSB yatırım projelerinin önünü açtığını belirten Uğurtaş, süre uzatımının da sanayiciye rahat nefes aldıracağını anlattı.

Düzenlemenin yatırımcılara, kendi tesisleri içindeki alanları kiralama yetkisi veren kısmının, sanayicilere bir imkan sağlayabileceğini belirten Uğurtaş, “Ancak işletme içinde işletmeleri doğurabilecek uygulamaların OSB içindeki hizmetlerin sağlanması ve finansal takip bakımından zorluklar yaratabileceği de düşünülmelidir” diye konuştu.

OSB’lerin Bakanlığın iznini alarak kuracakları anonim şirketlere, parselleri üst yapılı veya üst yapısız satma yetkisi verilmesinin en önemli değişiklik olduğunu söyleyen Uğurtaş, ancak bu yetkinin sınırlarının açık olmadığını aktardı. Bunun OSB yönetimine gereğinden fazla sorumluluk yükleyebileceğine değinen Uğurtaş, “Bununla birlikte AŞ’ler iyi yönetilebilirse, OSB’ler için düzenli gelir kaynakları yaratabilecektir” diye konuştu.