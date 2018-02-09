OSB'de istihdam şartıyla bedelsiz arazi

09 Şubat 2018

ANKARA(DÜNYA)-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, OSB’lerde yer alan parsellerin istihdam şartıyla, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’ler yanı sıra, kredi kullananlar, kredi kulanmış olup borcu devam eden OSB’lerde müteşebbis heyet veya genel kurul kararıyla asgari istihdam şartını taşımaları halinde, tahsis edilmemiş parseller tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

Buna göre 20 bin metrekareden büyük parseller için 50 kişilik istihdam şartı aranacak. 10 bin-20 bin metrekare arasındaki parseller için 30, 5-10 bin metrekare arasındaki parsel için 20, 5 bin metrekareye kadar olan parseller için ise en az 10 kişilik istihdam şartı aranacak.

Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulları tarafından belirlenecek.