OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor

10 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - COVID-19 salgını nedeniyle üretimin önemli ölçüde gerilediği OSB’lerin en büyük girdileri arasında enerji maliyetleri yer alıyor. Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle elektrik tüketimleri yüzde 80’e yakın gerileyen ve taahhüt ettikleri üst tüketim sınırının çok altında kalan OSB’ler elektrik faturalarındaki yüksek iletim bedeli nedeniyle sıkıntılı süreç yaşıyor. EPDK’ya dilekçelerle başvuruda bulunan OSB yönetimleri iletim bedellerinin hesaplanmasında taahhüt edilen tutarın değil, reelde tüketilen bedelin faturalara yansıtılmasını istiyor.

Hesaplama nasıl yapılıyor?

OSB’lerin tükettiği elektrik tutarının içinde her ay bir iletim bedeli kalemi de yer alıyor. Bu iletim bedeli bazı değerlerin belli katsayılarla çarpılmasından elde ediliyor. Her OSB, kendi tüketimine göre bir üst güç değerini TEİAŞ’a bildiriyor. Örneğin 180 megavat üst sınırla tüketim yapacağını bildiren bir OSB, yaşanan küresel salgın nedeniyle üretime ara vermiş, tüketimi azalmış ve üst limitin altında kalmış olsa da iletim bedelini daha önce bildirdiği üst limitten ödeyecek. OSB yetkililerinin talebi ise elektrik ve doğalgaz gibi ana girdilerde bir düzenleme yapılmasının yanı sıra iletim bedellerinin de yapılan tüketimler üzerinden hesaplanarak alınması. Devletin bu noktada sanayiciye kolaylık sağlamasını isteyen OSB’ler EPDK’ya dilekçelerle başvurmaya başladı.

“İstem dışı kapasite düşüşleri yaşanıyor, durumu kurumlara ilettik”

335 OSB’yi temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, hali hazırda devam eden uygulama kapsamında OSB’lerin TEİAŞ’ın bağlantı sözleşmesi yaptığını ve sözleşmelerde OSB’lerin tüketim ile ilgili taahhütte bulunduğunu belirtti.

Taahhüt kapsamında kapasite beyanı verildiğini belirten Kütükcü, “Koronavirüs nedeni ile OSB’lerin çoğunda üretim durdu. İstem dışı kapasite düşüşleri yaşanıyor. OSB’ler de bundan dolayı taahhütlerini yerine getiremiyor. Bunun sonucunda da OSB’ler ceza ödemek durumunda kalıyor. Bu zorunlu durum, OSB’lerin taahhütlerini aksattıkları anlamına gelmemesini talep ediyoruz. Biz durumu kurumlara ilettik. EPDK’nın gündeminde. Bugün yarın karar çıkmasını bekliyoruz” dedi. Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Bölge Müdürü Murat Demir de, TOSB ve tüm sanayiciler için en somut göstergelerden birinin elektrik tüketimi olduğunu söyledi. Demir, "Bizde de ortalama elektrik tüketimi günlük 1,5 milon kWh’tan 0,6 milyon kWh seviyesine geriledi, yani yüzde 60 düştü" diye konuştu.

OSB’lerin dilekçelerinde şu ifadeler yer aldı



….Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan sanayicilerimizin mağduriyetini bir nebze de olsa azaltmak için sanayicimizin en büyük girdi maliyetini oluşturan elektrik maliyetini etkileyen kalemlerden biri olan güç düşümü faktörü ile ilgili düzenleme yapma zorunluluğu vardır. Son dönemde sanayi bölgemizde elektrik tüketimlerinde yüzde 70-80’lere varan oranlarda düşüşler olmuştur. Ancak yürürlükte bulunan mevzuatta güç düşümü yapılması konusunda bir düzenleme mevcut olsa bile TEİAŞ bu düşüşü; talep anında değil, zaman alan bir süreç sonunda yapabilmektedir. Sonuçta sanayicimiz çekilmeyen bir güç nedeniyle ödeme yapmak zorunda kalacak, ekonomik bir sıkıntı yaşayacaktır. Bölge Müdürlüğü olarak bu geçiş döneminde, geçici olarak uygulamada; “TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalamış olan OSB’lere, her ay gönderilen İletim Sistem Kullanım faturalarının söz konusu anlaşmalarda yer alan Maksimum Çekiş Gücü üzerinden değil de bu geçici süre içerisinde Fiili Çekilen güç üzerinden yapılması” şeklinde bir düzenleme yapmanız hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.”