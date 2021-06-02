OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin süresi uzatıldı

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi uygulaması 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OSB'lerdeki yatırımların, üretim ve istihdamın artırılmasının sağlanması amacıyla buralarda yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan veren uygulama, 31 Aralık 2024'e kadar sürecek.