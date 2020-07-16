OSB’lerde çarklar hızlandı

16 Temmuz 2020

HÜSNÜGÜL ŞURGUN

Gaziantep Valisi Davut Gül, pandemi sürecinin Türkiye gibi Gaziantep ekonomisini de etkilediğini ancak üretimde fazla düşüş yaşanmadığını söyledi. Vali Gül, pandemi sürecinin işleyişi ve bu dönemde ekonomide yaşananları dile getirdi. Vaka sayısının en yüksek olduğu üç şehirden birinin Gaziantep olduğunu belirten Davut Gül, “Dışarıdan bir müdahaleyle pandemiyi ortadan kaldırma imkanımız yok. Bu sorunu vatandaşların kişisel tedbirleri, kendilerini disipline etmesi, kalabalık alanlarda bulunmaması ve hep söylediğimiz maske, mesafe ve temizlik kuralları bitirecektir. En ağır yaptırımları da uygulasak bu üç kural yerine getirilmiyorsa sonuç alma ihtimalimiz yok. Aşı bulunana kadar bu böyle devam edecek” açıklamasını yaptı.

“Üretimde fazla düşüş yaşanmadı”

Pandemi başladığından bu yana kentte üretimde düşündükleri kadar üretim düşüşü olmadığını söyleyen Gül, “Geçen ayın elektrik kullanım oranlarına baktığımızda geçen yılın yüzde 1,5 fazlası. Bu şu anlama geliyor, pandemi öncesi üretim seviyesini yakaladık. Bunun önemli bir kısmı ihracata gidiyor ama iç piyasaya yönelik turizm ile ilgili, hizmet sektörleri, düğünler ve benzeri işletmeler ekonomik anlamda olumsuz etkilendi. Bu da Gaziantep'e özgü değil bütün Türkiye'de böyle” diye konuştu.

Habur Sınır Kapısı'nda pandemi döneminde kurulan özel sistemle TIR'ların giriş yaptığının altını çizen Gül, bu sistemle karşı tarafta da başka bir şoförün TIR'ı götürdüğünü ifade etti. Bu sayede temasın azalarak ticaretin yapılması ile ilgili bir düzen kurulduğunu anlatan Davut Gül, bu şekilde Gaziantep'in Irak'la ticari faaliyetlerine devam edebildiğini vurguladı.

“Pandemi birkaç şeyi tekrar gündeme getirmemizi sağladı” diyen Gül, “Biri, yakın komşularla ticaret yaparken Habur'da olduğu gibi temassız nasıl ticaret yapılabilir? İkincisi de bütün dünyayla ticaret yaparsınız ancak bunu sadece elektronik ortamda yaparsınız, insanların alışveriş merkezi, çarşı pazar gezmediği bir sistem meydana geldi. Elektronik alışverişte karşımıza sertifika çıkıyor. İnsanlar alışveriş yaparken bunun sertifikasını ver? Güvenli mi? diye bakıyor. Eski alışkanlıklarımızla hizmet sektörünü yürütme şansımız yok. Pandemi son bulsa bile psikolojik etkileri devam edecektir” şeklinde konuştu.

“OSB'de istihdamda değişiklik olmadı”

Yine pandemi sürecinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) farklı sektörlerde hizmet veren fabrikalarda istihdamda bir değişikliğin olmadığını vurgulayan Gül, “4-5 ay önceki istihdam sayımız aynı şekilde devam ediyor. Gaziantep, işçileri en az ücretsiz izne ayıran veya Çalışma Bakanlığı'nın sağladığı kısa çalışma ödeneğinden en az yararlanan illerden biri. İşsizlik daha çok hizmet sektöründe meydana geliyor. Sanayide veya üretimde işçi sayısıyla ilgili bir azalma olmadı” dedi. Polateli Şahinbey OSB çalışmalarını Kilis'in takip ettiğini, şu an planların yapıldığını, eş zamanlı olarak bu bölgeyi limana bağlayacak İskenderun-Amanos tünellerinin yatırım programına alınmasıyla ilgili süreci de kendilerinin takip ettiğini anlatan Gül, bunun da proje aşamasında olduğunu yaklaşık bir yıl kadar süreceğini belirtti.

Gül sözlerine şöyle devam etti: “Hassa tüneli bütün Güneydoğu'yu etkileyen bir proje. Bu bölgede bulunan 15-20 şehrin kullanabileceği ve işine yarayacak bir proje. Bu açıdan bizler de limana daha çabuk gitmek için bu projeyi istiyoruz. Bu proje, hem bizi hem de Polateli OSB'yi limana daha da yakınlaştıracak.”

“Maske üretimi arttı”

Vali Davut Gül, Türkiye'de toplam maske ve tulum yapımında kullanılan nonwoven kumaş üreten 18 firmanın olduğunu, bunların 9'unun Gaziantep'te üretim yaptığını kaydetti. Bu 18 firmadan 6'sının da maskenin içinde filtre görevi yapan kumaşı ürettiğini, 6 fabrikanın 5'inin Gaziantep'te bulunduğunu söyledi.



“Sağlık üssü oluruz”

Yapımı devam eden şehir hastanesinin bitmesi halinde Gaziantep'in Ortadoğu'nun sağlık üssü haline geleceğini vurgulayan Davut Gül, "Şehir hastanesi demek, içerisinde bağımsız 7 hastane demek. Bir hastane değil 7 tane hastaneden bahsediyoruz, bunun için 1-2 sene daha geçmesi gerekiyor" diye konuştu.



“Suriyeli vaka az”

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli vatandaşlar arasında vaka sayısının çok düşük olduğunu, bunun nedenini öğrenmek için bilimsel araştırma yapmak gerektiğini kaydeden Gül, "Belki bağışıklık sistemleri çok güçlü, yeme içme alışkanlıkları bizden farklı. Düşük olmasının elle tutulur bir sebebi yok" dedi.