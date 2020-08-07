OSB'lerde iş garantili mesleki eğitim alan öğrenci 45 bini geçti

07 Ağustos 2020

HÜSEYİN GÖKÇE

Teknisyen unvanıyla, işyeri açma belgesi alarak mezun olma imkanı yanı sıra üniversite sınavlarında ek puan uygulaması meslek liselerine yönelik talebi artırdı. Türkiye genelindeki 78 ilde bulunan 308 OSB’de 72 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilerin sayısı 45 bin 514’e ulaştı. OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, yüksek okullardan mezun olan gençlerin garsonluk gibi asgari ücretli işleri bile minnetle kabul ettikleri bir dönemde, Mesleki Teknik Anadolu Liselerini bitiren gençlerin hem meslek sahibi olabildiklerini, hem de çok daha yüksek gelir elde edebildiklerini vurguladı.

Geleneksel model zayıflıyor

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Hilmi Uğurtaş, Türkiye’de küçük-orta sanayinin geleneksel olarak usta-çırak ilişkisi içinde eleman yetiştirdiğini ancak pazarın büyümesiyle bu modelin etkinliğinin azaldığını kaydetti.

Bir sanayi tesisinin başarılı olabilmesi için üretim altyapısı, tedarik gücü, lojistik şartları ve rekabet edebilir bir teknolojinin önemli olduğunu belirten Uğurtaş, yanı sıra bu unsurları kullanacak elemanların yeterli nitelikte değilse başarı şansının da olmadığını vurguladı.

Ekonominin küçük olduğu dönemde önemli bir işlevi yerine getiren mesleki teknik okulların, büyüyen ekonomiye paralel büyüyemediğini söyleyen Hilmi Uğurtaş, sanayicinin de elini taşın altına koyarak, bu sorunun çözümü için OSB’ler bünyesinde okullar açtıklarını söyledi.

'İşyeri açma belgesi' alıyorlar

OSB’lerdeki 32 mesleki eğitim merkezinde ise 10 bin 822 öğrenci olduğunu dile getiren Uğurtaş, okullarda mesleki derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlıkta yararlı olacak derslerin bulunduğunu belirtti. Bu okullardan teknisyen unvanıyla mezun olunduğunu söyleyen Hilmi Uğurtaş, 4 yıl olan mesleki teknik orta öğretim okulunu bitirenlerin ise ustalık belgesi özelliklerine sahip “işyeri açma belgesi” aldıklarını anlattı.

Üniversiteye devam etmek isteyenlere alanlarının devamıyla ilgili bölümlerde ek puan verildiğini belirten Uğurtaş, alanlarındaki meslek yüksekokullarına ise sınavsız olarak girebildiklerini söyledi. Devletin OSB’lerdeki okullara öğrenci başına 4 bin 630 ile 7 bin 420 lira arasında eğitim desteği verdiğini dile getiren Hilmi Uğurtaş, bunun dışındaki harcamaların ise OSB tarafından yapıldığını ifade etti.

İş bulma kaygıları yok

Türkiye’de genç işsizliğin yüzde 30’lara ulaştığı bir dönemde üniversitelerdeki eğitim yetersizliğinden diplomanın çok fazla işe yaramadığını bildiren Hilmi Uğurtaş, “Ülkenin iyi yüksek okullarından mezun olanların bulabildikleri garsonluk gibi asgari ücretli işleri dahi minnetle kabul ettikleri bir dönemdeyiz. Oysa MTAL ve MEM bitiren gençler hem hemen meslek sahibi olabilmekte ve hem de çok daha yüksek gelir elde edebilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Atatürk OSB'deki lise için sanayicilerden görüş alındı



Atatürk OSB bünyesindeki meslek lisesinin de fiziki şartları, yönetim anlayışı ve finansal modeliyle örnek alınan bir okul haline geldiğine değinen Hilmi Uğurtaş, okulu kurarken mesleki-teknik eğitimdeki eksiklikleri asgariye indirmeye çalıştıklarını söyledi. Okulda açılacak bölümleri tespit ederken, sanayicilerle uzun süren görüşmeler yaptıkları bilgisini veren Hilmi Uğurtaş, "Okulumuza gelecek öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimleri ve öğretimleri dışında bir şeye kafa yormalarını istemediğimiz için yüzde 100 burs sistemini çalıştırmaya başladık. Bu sistem sayesinde öğrencilerimizin tüm gereksinimleri eşit ve yeterli bir biçimde karşılanıyor, ekonomik anlamda da aileler sıkıntıya girmiyor ve okula yönelik aidiyet duygusu pekişiyor" diye konuştu. Gelen talep üzerine alınacak öğrenci sayısını 96'dan 120'ye çıkardıklarını ifade eden Uğurtaş, üniversiteye özel olarak hazırlayan aynı zamanda mesleki-teknik eğitimi de veren bir program uyguladıklarını bildirdi.