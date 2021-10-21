OSB’lerde yönetim sanayicide kalmalı

Handan Sema CEYLAN

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili taslağa ilişkin görüşünü bakanlığa sundu. OSBÜK’ün sunduğu görüşe göre; hizmet ve destek alanları kapsamına lojistiğin eklenmesi, OSB kuruluşunda eski OSB’lerin de yer alabilmesi, Bakanlığa kamulaştırma yapma yetkisinin verilmesi, kuruluş aşamasında kaynak ihtiyacının karşılanması için ön tahsis mekanizmasının getirilmesi ve katılımcının tesisini birden fazla sanayiciye kiralamasına imkân tanınması maddelerine destek verildi. Ancak OSBÜK “sanayici kendisini yönetebilir” vurgusu yaparak, genel kurullarını yaparak sanayicileri yönetime seçen OSB’lerde kazanımların kaybedilmesine karşı. Üst Kurul ayrıca; KOSGEB, TÜBİ- TAK ve Kalkınma Ajansı Destek Programlarında kullanılmak üzere yıllık brüt gelirin yüzde 1’inin Bakanlığa aktarılması konusunun taslaktan çıkarılmasını istedi. Ayrıca OSBÜK; OSB organlarında görev alanlara iki dönem sınırlaması getirilmesinin de taslaktan çıkarılmasını talep etti. Türkiye’de yüzde 51 doluluk oranını aşarak genel kurul yapmaya hak kazanan 101 OSB bulunuyor. Bunların 59’u seçim sonrası; sanayicilerin yönetimini seçerken, 42’si valilerin başkanlık ettiği müteşebbis heyetlerle yoluna devam etme kararı almış durumda

Yüz yüze anlatmak için talebimizi ilettik

İlk olarak DÜNYA’nın gündeme getirdiği taslak için ise süreç işlemeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni yasa taslağı hakkında sanayicilerin görüşlerini topladı. Son düzenlemeyi yapacak bakanlık, Meclis’teki Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na yollayacak. Komisyonda yapılacak tartışmaların ardından tasarı TBMM Genel Kurulu’na getirilecek.

Görüşlerini bakanlığa sunmalarının ardından DÜNYA’ya konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Uzun süredir bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak bize resmi olarak 28 Eylül günü gönderildi. Aynı gün bu taslağı tüm OSB’lerimize göndererek, OSB’lerimizin görüşüne açtık. OSB’lerimize 7 gün süre verdik. 7 günün sonunda OSB’lerimizi bir online toplantıya davet ettik. Bizzat görüşlerini aktardılar. Gelen resmi görüşlerle birlikte çalışmamızı hazırladık. Ortak kanaatleri metine döktük. OSBÜK’ün hazırladığı görüş resmen bakanlığa iletildi. Yüz yüze de anlatmak için talebimizi ilettik” diye konuştu.

Tasarının işin doğası gereği camiayı kaygılandıran başlıklarla gündeme geldiğini kaydeden Kütükcü; “Türkiye’de 352 OSB var. Bunların 325’i Sanayi Bakanlığı’na, 27’si Tarım Bakanlığı’na bağlı. Yüzde 51 doluluk sağlamış OSB’ler genel kurul yapma hakkına sahip oluyor. Türkiye’de bu kapsamda 101 OSB var. Bunlardan 42’si genel kurullarında yaptıkları oylama ile müteşebbis heyetle devam etme kararı almış durumda. 59’u da sanayicinin kendi kendini yönetmesini tercih etmiş. İlerleyen dönemde sanayi yatırımları arttıkça, yani doluluk oranları arttıkça daha çok OSB genel kurul yapma şansına sahip olacak. Dolayısıyla OSB’lerimiz haklı olarak şunu söylüyor, belli yetkinliğe gelen bölgeler kendi kendilerini yönetebilme becerileri olduğu için bu hak verildi. Kazanımdan geri dönülmesin.”

Sonuç olarak genel kurullarında müteşebbis heyetle devam etme kararı alan OSB’lerin önünde de bir engel olmadığını, bunun da bir yönetim biçimi olduğunu söyleyen Kütükcü, “Ancak bu kararı sanayicimiz kendi verebiliyor. OSB’ler olarak bu konudaki görüşümüz uzlaşı, ortak akıl görüşü. Diyoruz ki; gelin OSB’lerin nasıl yönetileceği ile ilgili kararı yine OSB genel kurullarına bırakalım. İsterse sanayici genel kurulla yönetsin, bundan sıkıntısı varsa da müteşebbis heyeti tekrar seçebilsin. Şu anda mevcut durumda genel kurula geçmiş olanlar genel kurul ile yönetime devam etmek zorunda. Gelin bu kararı da genişletelim, OSB’ler nasıl yönetilmek istiyor ise öyle yönetilsin” şeklinde konuştu.

Üretim Reform Paketi ile kazandık, tekrar kaybetmeyelim

Kütükcü, çok tartışılmasa da sanayicilerin yoğun olarak itiraz ettikleri ikinci bir konunun, OSB’lerden KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı Destek Programlarında kullanılmak üzere yıllık brüt gelirin yüzde 1’inin Bakanlığa aktarılması konusunun taslaktan çıkarılması olduğunu söyledi.

Kütükcü, “Biz seneler boyunca TRT payı gibi pek çok kesinti ödedik. Üretim Reform Paketi ile bu yüklerden kurtulmuştuk. Şimdi yeniden bir kesintinin yapılacak olması bizim için kabul edilebilir değil. OSB’ler yatırım kuruluşları, biz bu yatırımları bütçeliyoruz. OSB’lerin yatırımlarında kullanacağı bütçeden destek oluşturulmasına dair düzenleme doğrudan yatırımları olumsuz etkiler” dedi.

2 dönem sınırlaması taslaktan çıkartılmalı Önemli bir itirazın da 2 dönem kuralına olduğunu anlatan Kütükcü, şunları dile getirdi: “OSB organlarında görev alanlara 2 dönem sınırlaması getirilmesinin taslaktan çıkarılmasını istiyoruz. OSB’lerde yatırımlar uzun solukludur. Her hangi bir STK gibi düşünmemek lazım. Mesela bir genişleme alanı açıyorsunuz 5 yıldan önce tamamlayamıyorsunuz. Prensip olarak sanayici hangi yönetimi isterse onu seçmeli. İsterse bir dönemde de yönetimin görevine son verebilir. Dolayısıyla sanayicinin seçme ve seçilme hakkını sınırlandıramayız.”

OSB’ler yurtdışında bölge kurabiliyor, yurtiçinde kuramıyordu

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Tasarı da bizim uzun süredir beklediğimiz bizlere avantaj sağlayacak başlıklar da var” dedi. Kütükcü, bunları şöyle açıkladı: “Taslağa göre hizmet ve destek alanları kapsamına lojistik de ekleniyor. Lojistik sektörü üretimin ayrılmaz bir parçası. Destekleniyor olması mutlaka avantaj sağlayacak. Bir önemli madde de OSB kuruluşunda ildeki OSB’nin de yer alması. Mevcut durumda OSB’ler kurulurken, müteşebbis heyette sanayi odası, belediye gibi birçok kurum yer alabiliyor. Mevzuattan dolayı OSB’ler, yeni kurulacak bir OSB’nin yönetiminde yer alamıyordu. 2017’de de OSB’lerin yurtdışında OSB kuruluşuna izin verilmişti. Yurtdışında kurabiliyorken, yurtiçinde OSB kuramıyorduk. Böylece bu sorun da giderilmiş olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kamulaştırma yapma yetkisi verilecek. Yine OSB’ler tarafından parsel tahsisi yapılmasının öncesinde kuruluş aşamasında kaynak ihtiyacının karşılanması için ön tahsis mekanizmasının getirilmesi sağlanacak ve katılımcının tesisini birden fazla sanayiciye kiralamasına imkân tanınacak. Tüm bunlar sanayicimizin yararına.”