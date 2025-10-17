OSB'lerdeki yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler ek süre

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeye göre, yatırımlarını süresi içinde tamamlayamayan ve yapı ruhsatı veya işyeri açma-çalışma ruhsatı alamayan sanayiciler, ek süre talebinde bulunabilecek.

Başvurular 31 Aralık’a kadar yapılacak

Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri dolan sanayiciler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar ek süre başvurusunda bulunabilecek.

Başvuru yapan katılımcılara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından en fazla 31 Mart 2028’e kadar süre tanınabilecek.

Düzenlemeye göre, verilen sürenin hesaplanmasında yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih esas alınacak.

Başvuru yapmayanların tahsisleri iptal edilecek

Yönetmelik kapsamında, belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan ve süresi dolmuş tüm parsellerin tahsisleri, ilgili OSB yönetimleri tarafından iptal edilecek.