OSB’lerin yatırımcılara yeni parsel tahsisleri sürüyor

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) son bir yılda 2 bin 500’ün üzerinde yeni parsel tahsisi sağlandı. OSB'lere olan yatırımcı ilgisinin koronavirüs salgınına rağmen sürdüğünü belirten Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Son bir yılda Manisa, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Balıkesir, Niğde, Konya, Yalova, İzmir, Kütahya gibi pek çok şehrimizdeki organize sanayi bölgelerimizde, yatırımcılara 2 bin 500’ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildi." ifadesini kullandı.

Türkiye'de OSB'si olmayan şehrin kalmadığına dikkat çeken Kütükcü, yılın ilk 9 ayında Amasya, Elazığ, İzmir, Kahramanmaraş ve Niğde olmak üzere 5 şehirde de 6 yeni OSB kurulduğunu belirtti.

Ülkedeki OSB sayısının 352'ye ulaştığını bildiren Kütükcü, "Bunların 259'u halihazırda işletmede. Diğer OSB'lerimizin ise yer seçimi, planlama, kamulaştırma gibi süreçleri devam ediyor. Ayrıca faal 259 OSB'mizdeki işletme sayısı 67 binin, istihdam ise 2 milyon 170 binin üzerine çıktı." bilgisini verdi.

“OSB'ler, yatırımcılara tek durak ofis anlayışıyla hizmet veriyor"

Kütükcü, Türkiye'nin en planlı sanayi alanları olan OSB'lerin yatırım avantajlarıyla yatırımcılarına sunduğu fırsatlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacak bir yatırıma göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi teşvikler de var. Bu yatırım avantajlarının yanı sıra OSB'lerimiz yatırımcılara bürokrasiden uzak, tek durak ofis anlayışıyla hizmet veriyor."