OSBÜK Başkanı Kütükcü: Yatırım iştahı devam ediyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Bu dönemde büyümeye, yatırımların katkısı yüzde 2,9, ihracatın katkısı ise yüzde 1,1 oldu. Tüm bu oranlar, sanayi üretiminin ülkemizin büyümesinde lokomotif olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, büyümenin lokomotifinin sanayi üretimi olduğunu vurgulayarak, OSB'leri, iş dünyasını, sanayicileri ve çalışanları kutladı.

Ekonomideki tüm zor koşullara rağmen özel sektörün dinamizmi ve üreten sanayi altyapısıyla Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi başardığını belirten Kütükcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 7'lik büyüme, beklentilerimizin bir miktar üzerinde geldi. Bu son derece memnuniyet verici. Ayrıca yine ilk çeyrekte, sanayinin yüzde 11,7, imalat sanayisinin ise yüzde 12,2 büyüdüğünü görüyoruz. Bu dönemde büyümeye, yatırımların katkısı yüzde 2,9, ihracatın katkısı ise yüzde 1,1 oldu. Tüm bu oranlar, sanayi üretiminin ülkemizin büyümesinde lokomotif olduğunu gösteriyor."

Yatırım iştahı devam ediyor

Kütükcü, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de makine ve teçhizat yatırımının yüzde 30,5 arttığına işaret ederek, bunun Türkiye'de yatırım iştahının devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirliği sağlamanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Kütükcü, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek faiz, kurdaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve maliyet artışları sanayi üretimini zorlamaya devam ediyor. Bu kalemlerde gerçekleşecek her iyileşme, sanayi üretimine güç verecektir. Ayrıca salgın sürecinde ülkemizin aşılamada gösterdiği performansın devam etmesi de üretim hayatımıza, ekonomik performansımıza olumlu yansıyacaktır.