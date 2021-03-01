OSBÜK Başkanı Kütükcü: Yatırımlardaki artış, Türkiye'ye güveni teyit ediyor

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye ekonomisinin COVID-19 salgının tüm olumsuz şartlarına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyümesinin son derece önemli olduğuna işaret etti.

Bu performansta özel sektörün dinamizmi ve yapılan düzenlemelerin etkili olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları söyledi: "Bu başarıda Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren organize sanayi bölgelerimizin (OSB) çok büyük katkısı var. OSBÜK olarak bir süredir OSB'lerimizin elektrik tüketimlerini düzenli olarak takip ediyoruz. 2020 yılında OSB'lerimizin elektrik tüketimlerinde gerçekleşen yüzde 1,74'lük artış, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yüzde 1,8'lik büyüme ile büyük oranda örtüşüyor."

Kütükcü, özellikle imalat sanayisinde yaşanan büyümenin de son derece memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Geçen yılın son çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarındaki yükselişin, 2010'un ikinci çeyreğinden bu yana görülen en güçlü artış olduğu aktaran Kütükcü, "Makine ve teçhizat yatırımlarındakiu artış, Türkiye'ye güveni teyit ediyor." dedi.

"Hammaddeye ulaşmakta da ciddi zorluklar çekiyoruz"

Kütükcü, Türk sanayisinin son dönemde yaşadığı problemlere de dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin kalıcı büyüme rotasına girmek için fiyat istikrarını sağlayacak hızlı ve güçlü adımlar atması gerek. Sanayicilerimiz özellikle ham madde fiyatlarındaki aşırı artıştan dolayı ciddi bir maliyet baskısı ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca ham maddeye ulaşmakta da ciddi zorluklar çekiyoruz. Bunun yanı sıra yine son dönemde pandemi dolayısıyla özellikle de ihracatçılarımızdan boş konteynır bulmakta zorlandıkları yönünde bilgiler geliyor. İş dünyamız, bugüne kadar üretimin yanında olan devletimizden, özellikle de üretimi ve istihdam piyasasını destekleyen konularda yeni adımlar bekliyor."