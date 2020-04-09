OSBÜK Başkanı Kütükçü'den 335 OSB'ye çağrı: Üretime devam ederek Türkiye’ye örnek olun

09 Nisan 2020

Handan SEMA CEYLAN

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 32 bin işletmenin üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine (OSB) “Bu dönemde en önemli önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ve işyerlerimizi korumak. İşyerlerimizde tüm tedbirlere eksiksiz uyarak üretim hayatımıza devam edelim. Bunun için bir çağrıda bulunuyoruz, ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem’ diyoruz” şeklinde konuştu.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 80 şehirdeki 335 organize sanayi bölgesine ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem’ başlıklı bir yazı gönderdiklerini bildirerek, Türkiye’nin pek çok kentindeki fabrikaların ve OSB’lerin morale ihtiyacı olduğunu ve bu çağrıya olumlu dönüş yapacaklarını dile getirdi. Kütükcü, “Küresel salgın ilan edilen Covit-19 virüsünü işletmelerimize, OSB’lerimize bulaştırmamak, yayılmasını önlemek için her gün yeni tedbirler alıyoruz. Tüm algılarımız, iş yapma süreçlerimiz, çalışanlarımızın mesaileri, müşterilerimizle ilişkilerimiz yeniden şekillendi” açıklamalarında bulundu.

Hem işletmenin hem çalışanın sağlığı korunmalı

OSBÜK Başkanı Kütükcü, salgının ne kadar daha devam edeceğinin öngörülemediğini kaydederek, bu durumunun daha çok belirsizlik sağladığını dile getirdi. Kütükcü, “COVID-19 virüsünün hayatımızda başlattığı bu sürecin henüz neresindeyiz? Sonuna yaklaştık mı? Bunu bilmiyoruz. Bunun için, OSB camiası olarak devletimizin belirlediği hijyen kuralları başta olmak üzere, tüm tedbirlere en üst düzeyde uyarak üretim hayatımızı sürdürmeliyiz” diye konuştu. Kütükcü, “Devletimizin ilan ettiği tüm tedbirlere eksiksiz uymak, çalışanlarımız ve işletmelerimiz için hayati öneme sahip. Bu dönemde en önemli iki önceliğimiz, çalışanlarımızın sağlığını ve işletmelerimizi korumak olmalı” dedi.

Tedbiri elden bırakmadan üretin

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 33’ünü temsil eden, 2 milyon insana doğrudan istihdam sağlayan, planlı sanayi üretim alanları OSB’ler olarak, Türkiye’ye örnek olma zamanı. İnanıyorum ki, bu süreci de tedbiri elden bırakmadan üreterek, birlikte aşacağız. Biz de yeniden canlanmaya örnek olacağız” şeklinde konuştu.