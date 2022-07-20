OSBÜK ile Kuveyt Türk'ten OSB'lerde GES yatırımları için protokol

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında, organize sanayi bölgelerinin çatı güneş enerjisi santrali yatırımlarına uygun finansman imkânı sağlayacak “Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kredilendirmesi İş Birliği” protokolü imzalandı.

İmzaları atılan protokole göre; OSB Müdürlükleri ve OSB sanayicileri, herhangi bir Kuveyt Türk Şubesi’ne başvurarak kredi sürecini başlatabilecek, GES yatırımlarında piyasa koşullarına göre uygun kâr payı ve vade imkânlarından yararlanabilecekler.

OSBÜK Hizmet Binası’ndaki protokol imza törenine OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kuveyt Türk Katılım Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, OSBÜK Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç katıldı.

Hedef; OSB’lerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarını en az iki katıma çıkarmak

Protokolün imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 67 bin işletmenin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiğini söyledi. OSB’lerin Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Kuveyt Türk ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Kütükcü, “OSB’lerimizde; 985 MW’ı Güneş Enerjisi Santrali, 240 MW’ı Biokütle, 80 MW’ı Jeotermal, 11,5 MW’ı Rüzgâr Enerjisi Santrali olmak üzere toplam bin 316 MW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştık. Türkiye’nin toplam kurulu lisanssız Güneş Enerjisi Santral gücünün yüzde 11.3’ü OSB’lerimizde üretim yapıyor. Hedefimiz OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarını 2030 yılına kadar en az iki katına çıkarmak. Kuveyt Türk ile imzalayacağımız protokolün de bu hedefimize katkı sunacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kuveyt Türk, sanayicilere daha hesaplı kaynak üretmek için çalışıyor

Kuveyt Türk Katılım Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ise, Kuveyt Türk’ün yenilenebilir enerji destekleri konusunda yaptığı çalışmaları anlattı. 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de bin 100 MW’lık çatı GES kurulumu gerçekleştiğini ve bunun 120 MW’lık kısmını Kuveyt Türk’ün fonladığını belirten Delipoyraz, “GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, hem yatırımcıların finansmana daha kolay ulaşabilmesi hem de yenilenebilir enerji alanında ülkemizin enerji üretimine katkı sunulması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji alanında yapılan her yeni yatırım, enerji çeşitliliğini artırarak cari açığın kapanmasına pozitif katkı sunuyor ve temiz enerji üretiminin artmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Kuveyt Türk olarak, biz de yeşil ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren veya göstermek isteyen firmalara uygun koşullarda finansman desteği vererek üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. OSBÜK ile yaptığımız iş birliği, yeşil ve yenilenebilir enerji alanında finansman ihtiyacı olan müşterilerimize, finansmana ulaşma sürecinde önemli avantajlar sağlayacak. Ayrıca, proje kapsamındaki ödemeler ile toplanan fonlar, sürdürülebilir sukuk ihracına da kanalize edilebilecek. Kuveyt Türk olarak, 2022 sonunda yenilenebilir enerjiye yönelik finansman desteğimizin 2,5 milyar TL'yi bulmasını hedefliyoruz.” dedi.

Yenilenebilir enerji konusunun Türkiye’nin meselesi olduğunu aktaran Delipoyraz, OSB’ler sayesinde kurulacak çatı GES’lerin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı vereceğini dile getirerek, OSB’lerden gelecek talepleri de tek tek değerlendireceklerini ve destek olacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından “Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kredilendirmesi İş Birliği” Protokolünün imzaları atıldı.