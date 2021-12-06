OSBÜK-OSB yıldızı firma ve sektörleri açıklandı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) yapılan ve Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini kapsayan ‘OSBÜK-OSB Yıldızları’ araştırmasının sonuçları belli oldu. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen araştırmaya göre, OSB’ler en çok ihracat yapan ilk üç firma sırasıyla OYAK Renault, Tofaş ve Bosch oldu.

Araştırmanın 2020 verileriyle, gönüllülük ve beyan esasına göre yapıldığını belirten OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 358 OSB'nin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştirerek, bu anlamda lokomotif görevi gördüğünü söyledi.

Kütükcü, araştırmayla Türkiye'de OSB'lerde en fazla ihracat, en fazla yurt içi ciro ve vergi öncesi en fazla kar yapan, en fazla istihdam yaratan, en fazla kadın istihdam eden ilk 100 firma ile en fazla yatırım ve Ar-Ge harcaması yapan, en fazla patent ve marka tescil sahibi, en çok dijitalleşme harcaması yapan ilk 50 firmanın belirlendiğini bildirdi.

OSB'lerde en fazla ihracat yapan ilk 100 firmanın 2020'de 11 milyar 289 milyon dolarla Türkiye genel ihracatının yüzde 6,7'sini gerçekleştirdiğini dile getiren Kütükcü, en büyük payı otomotiv endüstrisinin aldığına dikkati çekti.

Kütükcü, ihracatta Marmara Bölgesi OSB'lerinin lider olduğunu ve bunların başında Bursa, Gaziantep ve İstanbul'un geldiğini ifade etti.

OSB'lerde en çok ihracat yapan ilk üç firmanın otomotiv endüstrisinde yer alan Oyak Renault, Tofaş ve Bosch olduğunu belirten Kütükcü, Tofaş'ın 1,8 milyar liralık vergi öncesi karlılıkla ilk sırada geldiğini söyledi.

OSB'lerde faaliyet gösteren ilk 100 firmanın yurt içi ciro toplamının 147,5 milyar liraya ulaştığını belirten Kütükcü, en fazla yurt için ciro yapan sektörün demir ve demir dışı metaller olduğunu ve burada Ahlatcı Metal Rafineri AŞ'nin 31,4 milyar lirayla başı çektiğini bildirdi.

OYAK Renault, istihdamda da lider

OSB'lerde en fazla istihdam sağlayan ilk 100 firmanın 128 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirten Kütükcü, şu bilgileri paylaştı: "OSB'lerde en fazla istihdam yapan ilk 100 firmanın istihdam profiline bakıldığında ise toplam 22 bin 649 beyaz yakalı, 105 bin 361 mavi yakalı, 18 bin 145 kadın ve 109 bin 865 erkek olduğu görüldü. OSB'lerde en fazla istihdam yapan firma 7 bin kişi ile Oyak Renault Otomobil olarak belirlendi. Kadın istihdamında ise tekstil ve otomotiv endüstrisi öne çıktı. En fazla kadın istihdamı sağlayan firma 1200 kadın personelle Deniz Tekstil oldu."

İlk 50 firma 922 patente ulaştı

OSB'lerde 2020'de en fazla yatırım yapan 50 firmanın ise toplamda 8 milyar liralık kaynak ayırdığının altını çizen Kütükcü, TOFAŞ'ın 868,3 milyon liralık yatırım miktarıyla bu alanda birinci olduğunu kaydetti.

Kütükcü, Ar-Ge harcamalarında otomotiv, makine ve kimya sektörlerinin öncü olduğunu ve ilk 50 firmanın 1,4 milyar dolar Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini söyledi.

Araştırmanın patent ve dijitalleşme harcamalarında da dikkati çekici veriler ortaya koyduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti: "Patent sayısına göre ilk 50'de olan firmalar toplamda 922 patente ulaştı. Dijitalleşme çalışmalarına göre ilk 50 firma toplamda 89,4 milyon lira harcama yaptı. Bilim İlaç firması patent listesinde 258 adet patent ile ilk sırayı alırken, Bursa OSB'de bulunan Bosch'un 114 ve Demirtaş OSB'de yer alan Tofaş'ın 96 patenti bulunuyor."

Yeşil OSB konusunda bakanlıkla çalışma yürütüyor

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütükcü, teknolojik ve yeşil OSB çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Kütükcü, şu ifadeleri kullandı: "Yeşil OSB konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir çalışma yürütüyoruz. Yeşil OSB projemize TSE de dahil. Bu proje kapsamında atık su arıtma tesisleri, OSB yeşil alan oranlarının artırılması, yenilenebilir enerjinin toplamdaki payının artırılması, OSB'lerin kendi enerjilerini üretebilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de geri kazanım ve sıfır atık süreci yönetiyoruz. OSB'lerimizde arıttığımız suları ileri arıtmayla geri kazanmak, örneğin yeşil alan sulamalarında kullanmak istiyoruz. Gelecek dönemde hepsinin sonuçları ortaya çıkacak. Bu çalışmalar süreklilik arz ediyor. OSB'lerimizin yetkinlikleri farklı farklı. Dolayısıyla çalışmalarımızı bunlara göre yaygınlaştırarak devam edeceğiz."