OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması" başladı

- Bu yıl ilki yapılacak araştırma kapsamında organize sanayi bölgelerindeki sanayi tesisleri ihracattan istihdama, Ar-Ge'den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirilecek ve araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak "OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması"nı başlattı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilecek araştırma kapsamında OSB'lerdeki sanayi tesislerinin ihracattan istihdama, Ar-Ge'den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirileceği ve araştırma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, saha çalışmalarının bugün itibarıyla başladığını, hedeflerinin OSB'lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir şekilde analiz ederek, Türkiye'nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu vurguladı.

Kütükcü, Türkiye'de 1961'de başlayan OSB’leşme hikayesinin sınırları aşan bir başarı öyküsüne dönüştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu anda 81 şehrimizde 347 organize sanayi bölgemiz var. OSB'lerde sanayi üretiminin yüzde 40’ı gerçekleştiriliyor ve 2 milyon 100 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlanıyor. OSB'lerimizin bu başarı öyküsünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için yeni bir süreç başlattık. Çalışmamızı her yıl yaparak kamuoyuyla paylaşacağız. Türkçe-İngilizce olarak yayınlayacağımız bu raporla OSB’lerimizin ve sanayicilerimizin başarılı performanslarını ulusal ve uluslararası çapta anlatacak etkin bir referans kaynağı da ortaya koymuş olacağız."

Kütükcü, 64 bin sanayi tesisini kapsayacak "OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması"nın Türkiye'de kendi alanında yapılacak ilk ve tek çalışma olacağının altını çizerek, tüm OSB'lere ve katılımcılarına bu çalışmaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

OSBÜK-OSB YILDIZLARI ilk 500 Fı̇rma Araştırması nelere yer verecek?

• 2020 yılı OSB’ler Performans Analizi,

• 2020 yılı ihracat performansına göre ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı yurt içi satış performansına göre ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı en fazla istihdam yapan ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı en fazla kadın istihdamı yapan ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı en fazla yatırım yapan ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı en fazla patent alan ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı en fazla dijital dönüşüm yatırımı yapan ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı alfabetik sıralamaya göre ilk 500 OSB firması