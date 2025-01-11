OSD açıkladı: Otomotiv sektöründe 2024 rakamları belli oldu!

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılına ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Geçen yıla oranla yüzde 7 azalan toplam üretim, 1 milyon 365 bin 296 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimindeki düşüş yüzde 5 seviyesinde kalarak 904 bin 513 adetle yılı kapattı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 410 bin 934 adede ulaştı.

Ticari araç üretiminde gerileme

2024 yılında ticari araç üretimi yüzde 11, ağır ticari araç üretimi yüzde 25, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 9 oranında azaldı. Kapasite kullanım oranları da düşüşten etkilendi. Hafif araçlarda kapasite kullanımı yüzde 71, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 52, traktörde ise yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta durağanlık

2024 yılı boyunca toplam otomotiv ihracatı, geçen yıla paralel bir şekilde 1 milyon 13 bin 34 adet olarak kaydedildi. Otomobil ihracatı yüzde 1 gerilerken, ticari araç ihracatında yüzde 1’lik artış görüldü. Traktör ihracatı ise yüzde 23 azalarak 12 bin 988 adette kaldı.

İhracat değeri, dolar bazında yüzde 6 artışla 37,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sektörü, yüzde 17’lik payla 2024 yılında Türkiye’nin ihracat lideri oldu. Euro bazında ihracat yüzde 2 artarak 33,7 milyar euro seviyesine ulaştı.

Pazar verileri

2024 yılında toplam pazar, 1 milyon 285 bin 632 adetle geçen yılın seviyelerinde kaldı. Otomobil pazarı yüzde 1 büyüyerek 980 bin 341 adede ulaştı. Ticari araç pazarında ise daralma yaşandı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 3, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 8 küçüldü.

Yerli üretimin satışlardaki payı otomobilde yüzde 30, hafif ticari araçlarda ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü, 2024 yılında üretimde düşüşe rağmen ihracatta istikrarını koruyarak Türkiye’nin ihracat lideri olmaya devam etti.