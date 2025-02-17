OSD ocak verilerini açıkladı! Otomotiv üretiminde düşüş, ihracatında artış

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye’nin otomotiv üretimi, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük bir düşüş yaşadı ve toplam üretim 105 bin 397 adede geriledi.

Verilere göre, geçen ay otomobil üretimi yüzde 1 artarak 67 bin 795’e ulaştı. Traktör üretimi de eklendiğinde toplam üretim 108 bin 21 adet olarak kaydedildi. Ancak ticari araç üretimi yüzde 9 oranında azaldı. Ağır ticari araç üretimi yüzde 51, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 3 geriledi. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 58 olarak belirlendi. Hafif araçlarda bu oran yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs-midibüs segmentinde yüzde 43, traktörde ise yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta artış sürüyor

Ocak ayında otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 78 bin 191 adede ulaştı. Otomobil ihracatı yüzde 7 yükselirken, ticari araç ihracatı yüzde 1 düştü. Traktör ihracatı ise yüzde 54 oranında azalarak 739 adet oldu.

Toplam otomotiv ihracatı 2,95 milyar dolara yükselirken, sektörel ihracat sıralamasında yüzde 16’lık pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Avro bazında ise ihracat yüzde 5 artarak 2,7 milyar avroya ulaştı. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2,8, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7,4 oranında arttı.

Pazarda daralma yaşandı

Otomotiv pazarı ocak ayında yüzde 15 daralarak 70 bin 412 adede geriledi. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 13 düşüşle 55 bin 944 adet oldu. Ticari araç pazarı genelinde yüzde 22, ağır ticari araç grubunda yüzde 38, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 19'luk bir daralma yaşandı. Geçen ay satılan otomobillerin yüzde 33’ü yerli üretim olurken, hafif ticari araç pazarında bu oran yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.