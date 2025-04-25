Cem Boyner'in babası Türk tekstil ve moda dünyasının efsane ismi Osman Boyner hayata gözlerini yumdu. Osman Boyner'in vefatının ardından sıkça "Osman Boyner kimdir?", "Osman Boyner kaç yaşında ve neden öldü?" sorularına cevap aranmaya başlandı.

OSMAN BOYNER KİMDİR?

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. İş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Boyner'in babası Osman Feyzi Boyner de bir iş insanıydı. Üç kardeşi bulunan Boyner, eğitimine İstanbul’da başladı; Sultanahmet Ticaret Lisesi’nin ardından Yüksek Ticaret Okulu’nu tamamladı.

1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte tekstil sektörüne adım atan Boyner, Altınyıldız markasının kuruluşunda yer aldı. Şirket, 1956 yılında ilk ihracatını gerçekleştirerek Türk kumaşının uluslararası alanda tanınmasına öncülük etti.

1960’lı yılların sonlarına gelindiğinde, Türkiye’de henüz gelişmemiş olan hazır giyim sektörüne yönelen Boyner, modacı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini ile iş birliği yaparak Beymen markasını hayata geçirdi. Beymen’in ilk mağazası 1971’de İstanbul Şişli’de açıldı. Başlangıçta erkek koleksiyonuyla dikkat çeken marka, zamanla kadın giyimi ve 1985’te spor giyime yönelik Beymen Club koleksiyonunu da bünyesine kattı.

İş dünyasının ötesinde sosyal sorumluluk alanındaki katkılarıyla da bilinen Ali Osman Boyner, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) kurucuları arasında yer aldı. Boyner, 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Eşi Ayten Boyner ise 2021 yılında hayatını kaybetti.