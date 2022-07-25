Otelci maliyetleri karşılayamadı

Fikri CİNOKUR / ANTALYA

Kurban Bayramı ile birlikte iç pazardan büyük ilgi gören turizm sektörü, yüksek sezona sayısal artışla girdi ama personel ve enerji gibi girdi maliyetlerinin çok yükselmesinden dolayı mutlu değil.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı’nda tatil beldelerinde otellerdeki doluluk oranlarının çok iyi geçtiğini, yüksek sezonda da doluluğun aynı şekilde artarak devam ettiğini söyledi.

Ukrayna ile savaş krizi yaşayan Rusya’dan büyük talepler geldiğini belirten Atmaca, başta Alman, İngiliz ve İskandinav ile Ortadoğu pazarlarında taleplerin arttığına dikkat çekti.

“Rusların talebi artıyor, sezon uzayacak”

Belek ve Kundu’da doluluk oranlarının sevindirici olduğunu ve bu bölgelerde yer olmadığını vurgulayan Ülkay Atmaca, “Antalya genelinde şimdilik sorun yok. Ağustos ve eylül de iyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor. İngiliz turist artışı devam ediyor. Rusya’dan Antalya’ya gelen uçak sayısı da her geçen gün artıyor” dedi.

Yaz sezonun geç geldiğini ifade eden Atmaca, turizm sezonunun ekim-kasım aylarına uzayacağını kaydetti. Atmaca, şunları söyledi: “Ruslar gelmeye devam ediyor. Rusya’dan yoğun talep var, ancak uçak yok. Uçak sayıları da artmaya başladı. İskandinav pazarı gayet iyi gidiyor. Ancak Ukrayna pazarı durdu. Turizm 2021 yılından daha iyi olacak.”

“Turizmci memnun değil”

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sezonun iyi gitmesine rağmen, turizmcinin artan maliyetler yüzünden memnun olmadığını söyledi. Başta personel giderleri, enerji maliyetleri ve diğer tüm girdilerde çok yüksek artışlar olduğuna dikkat çeken Atmaca, şöyle devam etti: “Turizm sezonu iyi gidiyor ama otel girdi ve enerji ile tüm genel gider maliyetlerimizde yüksek oranlarda arttı. Bu işletmeler açısından iyi olmadı. Uçak ve otel fiyatları arttı. 2023 fiyatları da enflasyon, girdi ve tüketim maliyetlerinin durumuna göre artacak.”

Bu kış sezonunun daha iyi geçeceğini anlatan Atmaca, “Hem spor hem kongre turizmi iyi geçecek. Tüm spor dallarında futbol, golf, tenis, bisiklet ve atletizm etkinlikleri artırılarak turizm 12 aya yayılmalı. Alternatif turizm geliştirilmeli. Karavan ve kamping turizmi de gelişiyor” diye konuştu.

“Nitelikli personel devlet desteğiyle korunmalı” Turizm sektörünün pandemide kalifiyeli çalışanlarını başta kurye ve lojistik sektörüne kaptırdığını, bir kısmının da köyüne döndüğünü hatırlatan Ülkay Atmaca, bundan sonraki süreçlerde kalifiye elemanların korunması açısından devlet teşvikinin olması gerektiğini kaydetti. Atmaca, “Kalifiyeli elemanın korunması için devlet desteği şart. Bunun yanında turizm sezonu mutlaka 12 aya uzatılmalı. Personelin yaşam alanları mutlaka rehabilite edilmeli. Personelin kaldığı lojmanlar ve ulaşım araçları konforlu hale getirilmeli. Böylece nitelikli eleman korunmalı” dedi.

Turizm Bakanlığı’ndan uyarı

Turizm ve Kültür Bakanlığı, konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için bakanlıktan “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi”ni 28 Temmuz’a kadar almalarını istedi. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu yaptığı açıklamada, 2021 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için Turizm İşletmesi Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almalarının zorunlu hale getirildiğini anımsattı. Zoroğlu, bu doğrultuda konaklama tesislerinin 28 Temmuz 2021 tarihinden önce almış oldukları işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, 28 Temmuz 2022 tarihine kadar İl müdürlüklerine başvurmaları halinde Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi verileceğini belirtti.