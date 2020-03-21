Oteller, bir bir kapılarını kapatıyor

21 Mart 2020

Selenay YAĞCI





Dünyayı sarsan koronavirüs salgını en çok turizmi etkiledi. Türkiye’de 30’den fazla ülke ile uçuşların durmasıyla müşterisiz kalan şehir otellerini bir de spa, kafe, bar ve restoran yasakları vurdu. Sezonluk otellerin açılışlarını ertelemesinden sonra şehir otelleri de kapılarını geçici olarak kapatıyor. Önünü görememekten ve belirsizlikten şikayetçi sektör, otellerin rezervasyon kaybının yüzde 90’lara ulaştığı belirtiyor. Sektör, geçen yıl nisan ayında 3 milyon 266 turist ağırlamış ve 1.9 milyar dolar gelir elde etmişti. Nisan ayına kayıpla başlayacak olan turizmciler, İstanbul’da 150 binden fazla, Antalya'da ise 500 binden fazla yatağın tehlikede olduğunu söylüyor. Bazıları ise, açıklanan ekonomik tedbirlerin yetersizliği için ise tepkili…

Aslında sezonu nisanda açan otellerin yüzde 80’i, açılışlarını mayıs ayına kaydırdı. Ancak 12 ay boyunca çalışan bölgelerde bazı oteller de kapısını kapatıyor. Kapısını kapatmayıp başka çareler bulanlar da var. Birden fazla oteli olan zincirler yeni müşterileri açık otellerine yönlendirirken, bazıları yeni müşteri kabul etmiyor. İstanbul Taksim’de hemen hemen birçok otel müşteri kabul etmiyor ve başka otele yönlendiriyor. Otellerin çoğu çalışanlarını ücretsiz izne yollarken, sektörde 100 binden fazla işten çıkarma yaşanacağını savunan turizmciler de var. Otel fiyatları ise yine düşüş eğiliminde.

İstanbul, Van, Marmaris ve Sapanca'da toplam 8 oteli bulunan Elite World Hotels, otellerinden 6 tanesini kapatırken, 2 otelin kapasitesini de düşürdü. Çalışanlarına e-posta atarak haber veren şirket, kapatılan otellerdeki personelin ücretsiz izne ayrıldığını duyurdu. Sapanca’daki oteli geçen Kasım ayında açan ve sezonu 12 aya yaymayı hedefleyen şirket, otelin yeni işe giren 450 çalışanını ücretsiz izne yolladı. Titanic Hotels de sezonu Mayıs ayına kaydıran zincirlerden oldu. Antalya’da 3 oteli bulunan zincirin 3’ü de müşteri kabul etmiyor. Titanic Comfort Şişli de kapılarını kapatmış. Titanic City Taksim ise Pazartesi’den itibaren kapılarını kapatacak. Rezervasyon yapmak istediğimiz de ise Bayrampaşa’daki Titanic Business Golden Horn oteline yönlendiriyor.

Yine Nippon Hotel’den oda istediğimiz de ‘tadilat nedeni ile kapalı olduklarını’ belirtip, yanındaki Point Hotel’e yönlendirme yapıyor. Ramada by Wyndham Istanbul Taksim ise çevrede birçok otelin geçici olarak faaliyet dışı olduğunu belirterek, yine Point’e yönlendirdi.

Otellerin nakit sorunu devam ediyor

Tur operatörlerinden sezona dönük alınan avans çeklerinin geri istendiğini belirten turizmciler, bu çeklerin teminat olarak kullanılarak kredi çektiklerini, açıklanan ekonomik tedbir paketinde yer alan teminatsız kredi imkanının kendileri için çok çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Kısa çalışma turizm çalışanlarını kapsamıyor

Zaten sezonluk otellerin kasımdan beri kapalı ve çalışanların yüzde 90’ı da sezonun açılmasını bekliyordu. Tüm çalışanlar, mart ve nisanda açılan otellerdeki işine geri dönmesi beklerken olmayanı tüketiyordu. Genellikler kredi kartlarına borçlanarak kışı geçiren otel çalışanları, sezon açılınca borçlarını ödüyordu. Şimdi geç açılan hatta kaybedilen birkaç ayla bunun imkansız olduğunu savunan otel çalışanları da destek bekliyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin mevcut şartlarının şu anda turizm çalışanları için uygun olmadığını ifade eden turizmciler, hızlıca bu şartların turizm çalışanları için esnetilmesini bekliyor.



Plan Tours tamamen kapatılıyor



Türk turizminin köklü kuruluşlarından Plan Tours CEO’su Hüseyin Kurtoğulları, Plan Tours’u tamamen kapatma kararı aldı. Hüseyin Kurtoğulları, yaptığı açıklamada, “Her zaman olduğu gibi, bu paketten de turizm ile ilgili hiçbir şey yok. Yıllardır bu ülkenin en büyük sektörüne hem de otomotiv gibi çakma döviz sağlayan değil, hakiki döviz getiren turizm sektörüne en ufak bir katkı yok. Zaten böyle bir beklentimizde yoktu, bu sonucu bekliyorduk. Plan Tours’u kapatıyoruz. Sebebi sadece koronavirüsü salgını da değil. Son yıllarda turizme olan ilgisizlik, turizmin her kesimine yapılan stopajlar sonunda, maalesef dayanacak gücümüz kalmadı. Son mart ayının maaşlarını da mal varlığımızı satarak ödüyoruz. Ondan sonra da turizmle ilişkimizi kesiyoruz. Vergileri ödeyecek gücümüz de yok” dedi.