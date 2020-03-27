Oteller, sağlık çalışanlarına kapılarını ücretsiz açtı

27 Mart 2020

Selenay YAĞCI

GSM operatörlerinin bedava konuşma paketlerinin ardından şimdi de hastanelere yakın oteller kapılarını sağlık çalışanlarına ücretsiz açtıklarını duyuruyor. Kimisi ücretsiz odalar verirken, kimisi otelin tümünü sağlık müdürlüğünün hizmetine sunuyor. Otellerin bu tutumu sosyal medyada da beğeni topladı.

The Marmara otelinin yönetimi, İstanbul'un en önemli noktalarından Taksim Meydanı'nda bulunan otellerinin odalarını çevrede görev yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtı. İstanbul ve Beyoğlu'nun en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı'nda yer alan The Marmara Oteli, çevredeki hastanelerde görev yapan sağlık görevlilerine odalarının kapılarını ücretsiz olarak açtı. Otel görevlileri Şişli Etfal ve Taksim İlk Yardım Hastaneleri'nde çalışan sağlık görevlilerin ücretsiz olarak odalardan yararlanabileceğini ifade etti.

İçişleri bakanlığından teşekkür

İçişleri Bakanlığı da Enerji ve Anadolu otellerinin pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için Ankara Valiliğinin kullanımına verildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve Türk Metal

Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a teşekkür etti. Kapılarını açan bir diğer otel de İstanbul Fatih’deki NAN Otel oldu. NAN Otel Genel Müdürü Abdullah Yücesoy, “Otelimizin bir bölümünü, gecesini gündüzünü feda eden sağlık çalışanları arkadaşlarımıza tahsis etmeye karar verdik" dedi. Sağlık çalışanlarına otelde konaklama imkanı sunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Sinop Gerze’de ise turizmci Hüseyin Yüksek de zaman gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına Beyaz Otel’in kapılarını açtığını duyurdu. Yüksek “Hastanede görev yapan tüm doktorlarımızın, sağlık personeli, hemşire, güvenlik görevlisi olmak suretiyle uzun bir saat 20 saat 24 saat görev yapan bütün hastane çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olmak suretiyle beyaz otelde gelip konaklayabilirler süresiz bedelsiz kahvaltılarını yemeklerini yiyebilirler. Süresiz ve bedelsiz kalabilirler” açıklamasını yaptı. Mersin’deki Grand Boss Suit Otel de bir hafta otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açmıştı.

Hastaneye hamburger servisi

Restoran zinciri TAB Gıda, Burger King markası ile sağlık çalışanlarına destek oluyor. Şirket, sağlık çalışanları yemesi için hastanelere paket servis yapıyor.

Divan’ın iki oteli sağlık çalışanlarına açıldı



Koç Holding, Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini corona virüsüne karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.



Koç Holding de Divan otellerini bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. Divan tarafından yapılan açıklamada, “Divan Grubu olarak bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerimizi sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz. ” ifadelerine yer verildi.