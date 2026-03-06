Otellerde doluluk oranı 2024 seviyesine geriledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde geceleme sayısı artış göstermesine rağmen doluluk oranlarında düşüş kaydedildi.

Geçen yılın ocak ayında yüzde 33,07 olarak ölçülen otel doluluk oranı, 2026 yılı ocak döneminde yüzde 31,1 seviyesine geriledi. Böylelikle doluluk oranının 2024 yılı seviyesine gerilediği görüldü.

Dolulukta yerli ziyaretçiler ağırlıkta

Açıklanan verilere göre otellerdeki doluluk oranının yüzde 12,38’ini yabancı ziyaretçiler oluştururken, yerli turistlerin payı yüzde 18,74 olarak hesaplandı.

Geceleme sayısı 12,4 milyonu aştı

Ocak ayında toplam geceleme sayısı 12 milyon 401 bin olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde yabancı ziyaretçiler 4 milyon 932 bin geceleme gerçekleştirirken, yerli ziyaretçilerin geceleme sayısı 7 milyon 469 bin oldu.