Otellerde ziyaretçi ve geceleme sayısı yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre otel doluluk oranları mart ayında sınırlı da olsa yükseliş gösterdi. Bakanlığın konaklama istatistiklerine göre işletme belgeli ve basit konaklama tesislerinde doluluk oranı, 2026 yılı mart ayında geçen aya göre 0,86 puan artarak yüzde 26,87 seviyesine çıktı.

Veriler, pandemi sonrası dönemde sert dalgalanmalar yaşayan turizm sektöründe kademeli bir dengelenme sürecine işaret etti.

Tesise geliş ve geceleme sayısı arttı

Mart ayında konaklama tesislerine geliş sayısı 5 milyon 539 bin olarak kaydedilirken, toplam geceleme sayısı ise 11 milyon 553 bine ulaştı.

Şubat ayında ise tesise geliş sayısı 4 milyon 975 bin, geceleme sayısı da 10 milyon 75 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece mart ayında hem ziyaretçi hem de geceleme rakamlarında artış görüldü.

Son 10 yılın zirvesi 2018'de görüldü

Bakanlık verilerine göre son 10 yıllık dönemde mart ayında en yüksek doluluk oranı yüzde 41,9 ile 2018 yılında kaydedilmişti. 2019 yılında ise oran yüzde 40,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Covid-19 salgınının etkilerinin yoğun hissedildiği 2020 yılında doluluk oranı yüzde 19,3'e gerileyerek son yılların en düşük seviyesini görmüştü.

Pandemi sonrası toparlanma sürecinde sektör, 2022 yılında yüzde 38,9 doluluk oranına ulaşmış ancak sonraki yıllarda yeniden gerileme eğilimi izlemişti. Mart ayı doluluk oranı 2023'te yüzde 32,9, 2024'te ise yüzde 32,3 olarak kayıtlara geçti.