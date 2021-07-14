Otobüs bilet fiyatlarına 3 aylık üst sınır getirildi

ANKARA (DÜNYA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından, yolcu potansiyelindeki artışı da göz önünde bulundurarak, fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla üç ay süreyle tavan ücret tarifesi belirledi.

Uygulanacak tavan fiyat tarifesi şu şekilde: