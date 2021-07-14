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Otobüs bilet fiyatlarına 3 aylık üst sınır getirildi

Şehirlerarası otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirildi. Tavan ücret mesafeye göre 84 ile 441 lira arasında uygulanacak

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından, yolcu potansiyelindeki artışı da göz önünde bulundurarak, fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla üç ay süreyle tavan ücret tarifesi belirledi.

Uygulanacak tavan fiyat tarifesi şu şekilde:

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