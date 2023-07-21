Otobüs-minibüs ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 66,68 artarak 579 milyon 994 bin dolardan 966 milyon 712 bin dolara yükseldi.

İspanya’ya yüzde 416 arttı

Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 9,22 artış kaydetti. Fransa'ya geçen yılın ocak-haziran döneminde 148 milyon 510 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2023'ün ilk yarısında 162 milyon 205 bin dolara çıktı. İkinci sıradaki Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,6 yükseldi.

Almanya'da otobüs ihracatı 55 milyon 564 bin dolardan 130 milyon 354 bin dolara ulaştı. İtalya'ya yapılan otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı da yüzde 180,11 artışla 37 milyon 121 bin dolardan 103 milyon 979 bin dolara yükseldi. İspanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, yüzde 416 yükselişle 14 milyon 494 bin dolardan 74 milyon 820 bin dolara ulaştı. İspanya yılın ilk yarısında en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 4'üncü pazar oldu. Beşinci sırada bulunan Birleşik Krallık'a otobüs ihracatı yüzde 103 artışla 30 milyon 332 bin dolardan 61 milyon 619 bin dolara ulaştı