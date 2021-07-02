Otoda ilk yarı yüz güldürdü, ikinci yarı yavaş geçecek

Aysel YÜCEL

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 Ocak-Haziran dönemine yönelik satış rakamlarını açıkladı. 2021 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı haziran ayına göre yüzde 12,5 artarak 79 bin 819 adet oldu. 2021 yılı haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,9 arttı.

ÖTV korkusu alımı öne çekti

Haziran ayı satışlarını yorumlayan ODD Başkanı Bilaloğlu, “Haziran ayında baz etkisi kalmasına rağmen toplam pazar büyümeye devam etti. Ertelenen talep, pandemi nedeniyle araç sahipliğine olan ilginin artması ve ÖTV’nin artacağı yönündeki korkular satışların iyi gitmesindeki etkenlerin başında geliyor” dedi. Bilaloğlu, pazarda daha ekonomik olan düşük segment araçlara yönelik talep artışının haziranda da devam ettiğini söyledi.

İlk yarıda satışlar yüzde 55 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 52,4 oranında artarak 310 bin 325 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 67,2 artarak 84 bin 376 adede ulaştı.

Son iki çeyrek yavaş geçecek

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, üçüncü ve dördünce çeyrekte pazarda yavaşlama beklediklerini, yılsonunu satış tahminlerinin 775-825 bin adet arasında olduğunu söyledi. ODD yetkilileri, üretim tarafındaki kısıtlamaların yanı sıra kur ve hammadde fiyatlarındaki artışa paralel otomobil fiyatlarına gelecek zamların pazarın hızını kesecek ana nedenler olduğunu söyledi.