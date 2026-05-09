Otogar esnafı isyan etti: 2 metrekare dükkana 100 bin TL ödüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 ay önce Büyükçekmece’de açılan cep otogarı, bu kez esnafın tepkileriyle gündeme geldi. Trakya illerine ulaşım sağlayan minibüs firmalarının tek merkezde toplanması amacıyla hayata geçirilen projede, faaliyet gösteren firma sayısının hızla düştüğü belirtildi. Otogara taşınan 15 firmadan yalnızca 3’ünün aktif olarak çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Firma sahipleri düzenledikleri basın açıklamasında kira fiyatlarının sürdürülemez seviyeye ulaştığını savundu. Esnaflardan Rasim Pakır, 2 metrekarelik yazıhanelerin 75 bin lira artı KDV’den başlayan fiyatlarla kiralandığını, bazı alanların ise 190 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Pakır, bugün küçük bir cep otogarında kira bedellerinin Esenler Otogarı’ndan bile daha yüksek olduğunu iddia etti.

Yolcu yok, masraf çok

Esnaf, yalnızca kira değil araç giriş çıkış ücretlerinin de büyük yük oluşturduğunu belirtti. Açıklamalara göre her araç için 550 lira çıkış ücreti alınıyor. Firma sahipleri ayrıca otogar içerisindeki yiyecek ve içecek fiyatlarının da yolcuları zorladığını savundu. Bir çayın 80 lira, suyun ise 50 liraya satıldığı iddia edildi.

Firma sahipleri en büyük sorunlardan birinin korsan taşımacılık olduğunu öne sürdü. İddiaya göre bazı firmalar resmi otogar yerine benzin istasyonları ve E-5 kenarlarından yolcu taşımaya devam ediyor. Esnaf, kendilerine tüm firmaların otogara taşınacağı yönünde söz verildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.