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Otogaz fiyatlarına zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 33 kuruş zam yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 33 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,86 liradan 10,19 liraya, Ankara’da 9,89 liradan 10,22 liraya, İzmir’de ise 9,83 liradan 10,16 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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