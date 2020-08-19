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Otogaza 6 kuruş zam

Otogazın litre satış fiyatına 6 kuruş zam yapıldı.

Otogaza 6 kuruş zam
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Otogazın litre satış fiyatına 6 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından geçerli olacak fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.

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