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Otogaza 8 kuruş zam: Pompaya yansımayacak

Otogaza 8 kuruş zam yapıldı. Artış ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.

Otogaza 8 kuruş zam: Pompaya yansımayacak
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Fiyat artışı, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "10/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogaz’da 8 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadelerine yer verildi.