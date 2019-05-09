Otogaza 8 kuruş zam: Pompaya yansımayacak
Otogaza 8 kuruş zam yapıldı. Artış ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Fiyat artışı, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "10/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogaz’da 8 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadelerine yer verildi.