Otokar, üst üste 16. kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Otokar, 2024 yılında da Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede satılan her üç otobüsten biri Otokar markasını taşıyor. Böylece şirket, üst üste 16. kez otobüs pazarının lideri konumunu korudu.

Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, şirketin başarısını değerlendirirken, "16 yıldır sürdürdüğümüz pazar liderliği bizim için büyük bir gurur kaynağı. Geniş ürün gamımız ve çözümlerimizle her yıl daha fazla kullanıcıya ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da güçlü büyüme

Otokar, Türkiye’deki başarısını Avrupa’da da sürdürüyor. Fransa, Romanya ve İtalya’daki iştiraklerinin ardından Almanya’da da bir şube açarak kıtadaki varlığını güçlendiren şirket, Avrupa’daki otobüs satışlarını yüzde 20 artırdı.

2024 yılında başta İtalya, İspanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’da binin üzerinde otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Bu başarısıyla Otokar, Avrupa’nın en büyük dördüncü otobüs üreticisi konumuna ulaştı.

Elektrikli ve otonom araçlarda ilerleme

Sürdürülebilir ulaşım çözümlerine odaklanan Otokar, 2024’te elektrikli ve otonom araç çalışmalarına hız verdi. Elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent’in yeni versiyonunu geliştirerek, ilk tanıtımını Belçika’da gerçekleştirdi. 2024 yılı içinde başta İtalya olmak üzere Avrupa’da önemli elektrikli otobüs teslimatları yaptı.

Hafif kamyon ve pick-up segmentinde yeni adımlar

Hafif kamyon pazarında da büyüme kaydeden Otokar, 2024 yılında satışlarını en çok artıran hafif kamyon markası oldu. 11 ve 15 tonluk Atlas modellerini üretmeye başlayan şirket, sıfır emisyonlu e-Atlas’ı da ürün gamına ekleyerek Türkiye’deki ilk elektrikli hafif kamyon satışını gerçekleştirdi.

Ayrıca Otokar, Foton markasıyla iş birliği yaparak pick-up segmentine de giriş yaptı. 2024 yılı sonunda iç pazara sunduğu Foton Tunland G7 4x4 modeli, arazi ve yol kabiliyetleriyle dikkat çekti.

Otokar, hem iç pazardaki liderliğini pekiştirmeyi hem de Avrupa’daki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.