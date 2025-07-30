Otokar’dan ilk yarıda 19,8 milyar TL ciro, 302 milyon dolar ihracat

Otokar, 2025’in ilk yarısında 3 bin 430 araç satışı gerçekleştirdi. İhracat geliri 302 milyon dolar olurken, net zarar 79 milyon TL’ye geriledi.

Yurt içi ve uluslararası pazarlardaki büyümesini sürdüren Otokar’ın araç satışları ilk yarıda yüzde 53 artış gösterdi. Genel Müdür Aykut Özüner, “Global pazarlarda büyüme hedefimiz doğrultusunda hem savunma sanayii hem ticari araç alanında başarılı bir 6 ay geçirdik” dedi.

Savunma tarafında Romanya’dan alınan 1.059 adetlik zırhlı araç siparişinin üretiminin başladığını kaydeden Özüner, ticari araç pazarında ise yurt içi otobüs, kamyon ve pick-up satışlarının arttığını, özellikle Avrupa’da araç parkını genişlettiklerini vurguladı.

Romanya projesiyle yurt dışı üretim

Özüner, “Fransa, İtalya, Romanya, BAE ve Kazakistan’daki iştirak şirketlerimizle büyümeyi sürdürüyoruz. Artık yalnızca ürün ihracatı değil, teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetleriyle de öne çıkıyoruz. 2025’ten itibaren Romanya’da zırhlı araç üretimine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kamyon satışları yükseldi, pick-up atağı

2025 yılında satışa sunulan Atlas 9’un katkısıyla kamyon (7-15 ton) segmentinde satışlar yüzde 49 artarak 648 adede ulaştı. 2024 sonunda Foton Tunland ile pick-up pazarına giren Otokar, 2025’in ilk yarısında 905 adet satış yaptı.

50’den fazla ülkeye otobüs ihraç eden Otokar, Avrupa’daki büyümesini sürdürdü. İtalya’nın Siena, Arezzo ve Cagliari şehirlerine otobüs teslimatları gerçekleştirildi.

Türk zırhlıları Avrupa’da

NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçileri arasında yer alan Otokar, 33 binden fazla askeri aracıyla 40’tan fazla ülkede görev yapıyor. Şirketin ARMA 6x6 zırhlı aracı Estonya’da göreve başladı.

Türkiye’nin tek kalemde en büyük kara platformu ihracatı olarak Romanya ile imzalanan anlaşma kapsamında da ilk araçların üretimi hızla sürüyor.