Otokar'dan Malta'ya 50 adetlik otobüs ihracatı

23 Temmuz 2020

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, modern toplu taşıma araçları ile Avrupa'nın farklı ülkelerinde ilgi görmeye ve ihracatını artırmaya devam ediyor. Bugün 50’yi aşkın ülkede 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya hizmet veren Otokar, siparişini aldığı 50 adetlik sağdan direksiyonlu Kent otobüsünü gerçekleştirilen tören ile Malta'ya teslim etti. Yeni teslimatla birlikte Otokar'ın Malta caddelerindeki toplam otobüs sayısı 300’e yaklaştı.

Otobüslerin teslimat törenine Malta Başbakanı Robert Abela, Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ve Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen katıldı.

Törende konuşan Malta Public Transport’un (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen, yaş ortalaması 4 olan Malta’nın toplu taşıma filosunun Avrupa’nın birçok ülkesine kıyasla öne çıktığını aktardı. Son yıllarda gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının, yurt ekonomisine ve sürdürülebilirliğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Cosmen, eski otobüslerin aşamalı olarak görevden kaldırıldığını, bu alandaki hizmet kalitesine yatırım yapmaya ve standartları yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

Malta Başbakanı Robert Abela ise konuşmasında yeni ve modern otobüslere yapılan sürekli yatırım sayesinde toplu taşımacılığın son yıllarda bir sıçrama yaptığını vurgulayarak, toplu taşıma sistemine olan güvenin yeniden sağlandığını kaydetti.

Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg de yaptığı konuşmada Malta’daki otobüs filosunun Avrupa’daki en yeni ve çevre dostu olanların arasında yer aldığına dikkat çekti.