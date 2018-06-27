"Otomatik BES’i anlatma sırası artık işverenlerde"

27 Haziran 2018

SERHAT ALİGİL

Bireysel emeklilik sistemine (BES) otomatik katılım (otomatik BES), 1 Temmuz’da yeni bir etaba daha geçiyor. 1 Ocak 2017’de başlayan Otomatik BES’e, 1 Temmuz itibariyle özel sektörde çalışan 45 yaş altı yaklaşık 4,1 milyon çalışan dahil edilecek. Bu yeni dönem özellikle şirket sayısının yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer’in verdiği bilgiye göre 1 Ocak 2017’den buyana etap etap otomatik BES’e dahil edilen şirket sayısı 19 bin 867’si 1 Ocak 2018’den sonraki etapta olmak üzere 35 bin 879. Oysa 1 Temmuz’la başlayacak yeni etaptaki şirket sayısı 212 bin 517. Yine 1 Ocak 2019’daki son etapta ise 4-9 çalışanı olan 410 bin 739 şirket sisteme dahil edilecek. Ayrıca bu tarihten itibaren, daha önceki etaplarda cayma hakkını kullanan çalışanlar yeniden sisteme dahil edilmeye başlanacak. Özellikle 1 Temmuz’la başlayacak yeni dönemin çok kritik olduğunu ve herşeyi yeniden anlatmaya başladıklarını ifade eden Göçer, 212 bin işverenin bir an önce başvuru yapması için şu çağrıyı yaptı:

‘Başvuruyu kolaylaştırdık’

“Otomatik BES’in geliştirmek için çeşitli desteklerle devlet üstüne düşeni yaptı, sektör olarak biz hem şirketlere ulaşarak hem güçlü teknolojik altyapı hazırlayarak süreçleri kolaylaştırdık. Artan altyapı yükümüzle bir nevi Sosyal Güvenlik Kurumu gibi olduk. Artık bu yeni dönemde işverenlere büyük iş düşüyor. Önceliğimiz 212 bin şirketin tümünü kendi etabı içinde sistemin içine almak olmalı. Bu nedenle işverenler devreye girmeli. Bilinçli davranıp çalışanları bilgilendirmeli, BES’in önemini anlatmalı ve tavsiye etmeli. Geçmiş etaplarla ilgili tecrübemiz işverenlerin olumlu tavsiyelerinin cayma oranlarını çok aşağılara çektiğini gösteriyor. Emeklilik şirketleri olarak yeni etapta tüm şirketlere en az bir kez dokunmak için büyük çaba harcıyoruz. Odalarla, borsalarla ortak toplantılar yapıyoruz. Ancak onlar da kolaylaştırdığımız bilgi alma ve başvuru kanallarını kullanmalı. Örneğin, mutlaka hepsi bir banka ile çalışıyor. Çalıştıkları şubeler onları bizlere yönlendirecek. Bu tür bir çalışma biçimine ihtiyacımız var. Çünkü hâlâ sistemi bilmeyen şirketler olduğunu görüyoruz.”

‘Hep borçlanarak olmaz’

Bugün BES’in, 4,1 milyonu otomatik BES’te olmak üzere 11,1 milyon katılımcıya ulaştığını, devlet katkısı dahil sistemin fon büyüklüğünün de 84 milyar liraya yaklaştığını hatırlatan Genel Müdür Göçer, bunun önemli bir birikim olduğuna dikkat çekti. Göçer, “Bu sistem tasarruf bilincinin oluşmasına büyük katkı verecek. Çünkü aklın yolu bir. Yaşayarak görüyoruz ki ülke olarak hep yurtdışından borçlanarak gidecek bir yolumuz yok” dedi. Gönüllü BES’in güncel durumuyla ilgili de değerlendirme yapan Göçer, yeni katılımcı sayısının önceki yıllara oranla düşük olduğunu kaydetti. Göçer şu yorumu yaptı: “Otomatik katılımın başlaması bu süreci etkiliyor. Ayrıca konjontürel olarak çıkışlarda bir artış var. Kredi maliyetlerinin artması, ihtiyacı olanların BES birikimlerine yönelmesine de neden oluyor.”

‘Hayat’ta eğitim büyüyor

Şirketinin hayat branşı faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Genel Müdür Burak Ali Göçer, eğitim bağlantılı sigorta paketlerinde yoğunlaştıklarını söyledi. Hem TL hem prim iadeli dolar bazlı sigorta paketleri olduğunu anlatan Göçer, beyaz yakalı çalışanların ilgi gösterdiğini, halen 50 bin müşteriye ulaştıklarını açıkladı. Pazarın büyümesi için BES ile eğitimi birleştiren paketlerin de düşünülmesi gerektiğini belirten Göçer, “Bu bir politika olabilir” dedi.