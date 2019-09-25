Otomatik dümenleme sistemli ilk yerli traktör!
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin yarı otomatik şanzımana sahip ilk yerli traktörlerini pisayasa sunan TürkTraktör, bir ilke daha imza atarak otomatik dümenleme sistemine sahip yerli traktörlerini tanıtttı.
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