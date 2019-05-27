‘Otomatik yapı denetim’ 2 bin firmayı zor duruma düşürdü
Bu yıl başından itibaren uygulamaya giren ‘otomatik yapı denetim sistemi’ sektörü mutlu etmedi. Hem uygulamadaki problemler hem de işlemlerdeki şeffaflık sıkıntısı nedeniyle sektörde işler durma noktasına geldi.
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