Otomobil fiyatlarında yüzde 10 artış bekleniyor

31 Aralık 2017

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünün 2018 beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bozkurt, toplam pazarda 2017'deki satışların bir önceki yıla göre biraz daralmasının konjonktürel gelişmelere bakıldığında makul karşılanabileceğini ifade etti. Bozkurt, "Yıl sonunda toplam pazarın 950 binler bandında kapanmasını bekliyorum. Bu adetlerde gerçekleşecek kapanış geçen yıla göre yüzde 2'lik bir düşüş anlamına geliyor" diye konuştu.

"2018 hedefimiz 50 bin adetlik satış"

Toyota olarak yılın ilk 11 ayında 33 bin 783 adet binek otomobil, 3 bin 966 adet ticari olmak üzere 37 bin 749 adetlik satış gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, şu bilgileri verdi:

"2018 yılında mevcut süreçlerimizin gözden geçirileceği ve gereken iyileştirmelerin yapılacağı bir dönem yaşayacağız. En güçlü yanımız olan hibrit teknolojisi üzerinden Toyota marka imajını geliştireceğiz"

Bozkurt, Toyota olarak 2018 yılında 50 bin adetlik satış yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Toplam otomobil pazarında ilk 6 ya da 7'nci sırada 2018 yılını tamamlayacağımızı öngörüyorum" dedi.

"K ur farklılıkları sineye çekildi "

Ali Haydar Bozkurt, sektörde kur farklılıklarının sineye çekildiği bir yıl yaşandığına işaret ederek, "Kur artışının yönetilme şekli var. Ortalama stok maliyetinden gidildiği için fiyatlar geriden geliyor. Geçen yılın aralık ayına göre euro kurunda yüzde 23'lük bir artış var. Buna rağmen araç fiyatları yüzde 23 artmadı" şeklinde konuştu.

Kurun yükselmesinin satışları etkilediğine değinen Bozkurt, "Ancak daha kötü etkileyen bir şey var; kurların inişli çıkışlı olması. Bu durumda planlama yapamıyorsunuz" yorumunu yaptı.

Bozkurt, 2018 yılında mevcut fiyatların görülemeyeceği tahmininde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık kur farkının yansıtılması diye bir şey kalmayacak. Aracı hangi kurdan aldıysanız fiyat buna göre belirlenecek. Bunun yanında bir de MTV konusu var. Aracınızı 31 Aralık tarihinde alıp tescil ettirdiğinizde farklı, aynı otomobili 1 Ocak'ta aldığınızda da farklı fiyatlar olacak. Bir de bundan sonraki ömürlerini iki araç farklı farklı devam edecek. Kur bugünkü pozisyonunu korursa 2017 ila 2018 yılı arasında araç fiyatlarında yüzde 5-10 artışlar bekleyebiliriz"

"Satışlarda yüzde 15 daralma olabilir"

2018'in ilk 6 ayının ilginç geçeceğine işaret eden Bozkurt, "Pazarda bazı belirsizliklerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Yılın ikinci 6 ayını da şu anda kestirmek güç. Çünkü uzun bir süreç. Bu süreçte; global konjonktür, pariteler, faizler, kurlar ne olacak? Bu seyre göre değişecektir. Kurlar bulundukları bu seviyeyi korursa gelecek yıl satışlarda bu yıla oranla yüzde 10-15 daralma olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Otomobilde fiyatlar arttı, satışlarda daralma bekleniyor

Kaynak: AA