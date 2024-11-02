Otomobil ithalatında yeni dönem! Ek mali yükümlülük kapsamı genişletildi

Otomobil ithalatında bazı ülkelere yönelik uygulanan ek mali yükümlülüğün kapsamı genişletildi. Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerin Avrupa Birliği (AB) üzerinden ithalatında tatbik edilen ek mali yükümlülük uygulaması, Vietnam, Japonya ve Kanada'yı da kapsayacak şekilde genişletildi.

AB ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları kapsamında düşük oranlı gümrük vergileri uygulanıyor. Türkiye'nin tercihli ticaret anlaşması bulunmadığı ülkelerden AB üzerinden Gümrük Birliği kapsamında Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile ülkeye düşük gümrük tarifeleri ile ihracat yapıldığı tespit edildi.

Amaç: Türkiye aleyhindeki haksız tarife farklılığının giderilmesi

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerine yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması, ilgili ülkelerin yanı sıra Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerinde de tatbik edilecek.

Bahse konu uygulamanın ürün ve ülke bazında genişletilmesi nedeniyle karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.