Otomobil satışları kasımda vites küçülttü

Türkiyede otomobil ve hafif ticari araç satışları hız kesti. Kasım ayı verilerinde yıllık bazda güçlü bir artış yaşanmasına karşın bir önceki aylara göre gözle görülür bir düşüş kaydedildi. Kasım ayında 80 bin 141 adet olan satışlar ekim ayında 94 bin 733 adet, eylül ayında ise eylül ayında 90 bin 619 adet olmuştu.



Otomotiv Distürbitörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %52,2 artarak 15.784 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı.

Ayrıntılar gelecek...