Otomobil satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Otomobil Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Şubat ayında yüzde 24,2, otomobil pazarı yüzde 18,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 oranında arttı. 2021 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 24,2 artarak 58 bin 504 adet oldu.



2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artan otomobil satışları 44 bin 749 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarındaki satışların toplamı ise 13 bin 755 adet olarak gerçekleşti.



10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 27,9; otomobil pazarı ise yüzde 31,2, hafif ticari araç pazarı, ise yüzde 18,2 arttı.



Otomobil pazarı segmentlere göre pazarın yüzde 87,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 45.689 adetle yüzde 57,0 pay,

B segmenti otomobiller 23.689 adetle yüzde 29,6 pay aldı.



Otomobil pazarı gövde tiplerine göre gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 42 pay, 33.616 adet) oldu.



Sedan otomobilleri, yüzde 33,8 pay ve 27.097 adet satış ile SUV, yüzde 22 pay ve 17.646 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



Otomobil pazarı motor tipine göre benzinli otomobil satışları 47.386 adetle yüzde 59,2 pay, dizel otomobil satışları 21.946 adetle yüzde 27,4 pay, hibrit otomobil satışları 6.979 adetle yüzde 8,7 pay, otogazlı otomobil satışları 3.658 adetle yüzde 4,6 pay aldı. 138 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.