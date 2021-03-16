Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi

Hüseyin GÖKÇE



ANKARA- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin taksitli satışlara genel sınırlama getiren 12/B maddesinden konut satışını kapsam dışı bırakılırken, maddeye eklenen bir fıkra ile otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi. Aslında 12/B maddesinin önceki halinde konut satışı zaten sınırlama kapsamındaki mal ve hizmetler arasında yer almıyordu. Aynı şekilde otomobil de taksitli satış kapsamında bulunmuyordu.



12/B maddesi, perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresini 12 ayla sınırlıyor.



Daha önce bu maddede belirtilen sınırlamaya tabi olmayan otomobil satışları da değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksitli satışa konu olabileceği hükme bağlandı.



Buna göre; nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin-300 bin arası taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin-750 bin lira arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ayı geçemeyecek.