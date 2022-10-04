Otomobil ve hafif ticaride yüzde 8,7 artış

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil satışları Eylül'de yüzde 2.9 artarak 44,681 adet olurken hafif ticari araç satışları yüzde 26.7 arttı. Satışlar, yılın dokuz aylık dönemine bakıldığında geçen yıla göre yüzde 6.7 düşüşle 520,350 adet oldu.

ODD verilerine göre; otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 8,2 oranında azalarak 399.224 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,7 azalarak 121.306 adet oldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Eylül ayında yüzde 8,7, otomobil pazarı yüzde 2,9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 26,7 oranında arttı.

2022 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Eylül ayına göre yüzde 8,7 artarak 62.084 adet oldu.

2022 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 44.681 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 26,7 artarak 17.403 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,2 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,9 artış gösterdi.