Otomobilde fiyatlar arttı, satışlarda daralma bekleniyor

24 Aralık 2017

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, otomotiv sektörünün 2017 performansını değerlendirdi, gelecek yıl beklentilerini aktardı.

Kasım 2016'da yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından tüketicilerin araç alımlarını öne çekmesi nedeniyle, otomotiv pazarında 2017'ye yüzde 10 daralma tahminiyle girildiğini aktaran Göker, bu yılın ilk çeyreğinde döviz kurundaki yükselmenin de etkisiyle pazarın düşük seyrettiğini ifade etti.

Göker, 2017'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 daralan otomotiv pazarının, temmuz ayından sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladığını ve 11 ayda 2016'nın aynı döneminin yüzde 3 altında seyrettiğini dile getirdi.

"İyi senaryoda bu sene kadar olur"

Önder Göker, aralık ayında otomotiv pazarında 130-140 bin civarında satış beklediklerini ve 2017'nin 11 ayında 820 bin olarak gerçekleşen toplam pazarın, yılı 950-970 bin seviyesinde tamamlamasını tahmin ettiklerini bildirdi.

Gelecek yıl için otomotiv pazarına yönelik 2 senaryo olduğunu anlatan Göker, "İyi senaryoda bu sene kadar olur. Kötü senaryoda ise bu senenin yüzde 10 altı olur. Ama 900 binden aşağı olmaz. Zaten pazar, son 10 yıla bakarsanız 750 bin, son 5 yıla bakarsanız 850 bin civarında. Ama bir sürü şey toparlandı. 900-950 arasında bir yerde oturacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sektörü etkileyen esas faktör ÖTV"

Otomotiv sektörünün en zayıf noktalarından birinin döviz kuru olduğuna işaret eden Göker, "2017'de kurlarda çok büyük artışlar oldu. Biz euroyu takip ediyoruz. Yıl başında 3,70'di, şimdi 4,53 seviyesinde. Kur, özellikle de ithal otomobilleri çok etkiliyor. Gerçi yerliler de etkileniyor. Ara malzemelerin dövizle alınmasından dolayı. Sektörde yıl başına göre ortalama yüzde 25'e yakın zam oldu" yorumunu yaptı.

Kurlardan sonra sektörü etkileyen esas faktörün ÖTV olduğunu belirten Göker, "Yeni ÖTV'den dolayı aracın çıplak fiyatı esas alınıyor. Aynı otomobil, içinde bir iki ekipmanı farklı, dolayısıyla fiyatı değişiyor. Bugün alıyorsunuz yüzde 45'lik dilimden, iki gün sonra alıyorsunuz, kur yükseldiği için, yüzde 50'lik dilimden. O aradaki fark çok kafaları karıştırdı. Çünkü fiyatları çok etkiliyor. Yerli otomobillerde dahi yüzde 45'lik dilimde çok az model kaldı" görüşlerini aktardı.

"Kredi limiti düzenlemesi yetersiz"

Gelecek yıl döviz kurundaki oynaklık devam ederse kötü senaryonun gerçekleşeceğini ve pazarın yüzde 10-15 daralacağını anlatan Göker, şöyle devam etti: "Önümüzdeki yıl kurlar çok belirleyici olacak. İkincisi de faizler de çok önemli. Faiz oranları yüksek. Otomobil alımını en çok etkileyen faktörlerden biri de taşıt kredisi faiz oranları. Müşteriler onlara bakıyor. Orada yüzde 1'lik duygusal bir sınır var"

Göker, binek araçlar için kredi kullanım limitlerini yükselten düzenlemeye ilişkin, "Yüzde 70'ine kredi kullanılabilecek nihai fatura bedeli, 50 bin liradan 100 bin liraya çıktı. Bu güzel ama yeterli değil. Bu fiyat artışlarından dolayı artık 60 bin liranın altında otomobil kalmadı. 50 bin liranın yüzde 70'i 35 bin liraydı. Şimdi 100 bin liranın yüzde 70'i 70 bin lira. Şimdi bir pansuman oldu ama satışları çok da uçuracak bir şey değil. Biraz daha bir şeyler olması lazım" yorumunu yaptı.

Kaynak: AA