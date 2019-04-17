Otomobilde kötü gidiş sürüyor

17 Nisan 2019

Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamında otomobil satışları Mart'ta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı ve toplam 1 milyon 770 bin 849 adete geriledi. Mart 2018'de 1 milyon 837 bin 241 adet satış gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş sırasıyla yüzde 41,4 ile İzlanda, yüzde 20,9 ile Finlandiya ve yüzde 19,8 ile Hırvatistan'da görüldü.

Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 43,8, Danimarka yüzde 33,2 ve Norveç yüzde 27,6 oranlarıyla ilk 3'te yer aldı.

Öte yandan Türkiye, Mart atında yüzde 43,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12. basamakta yer aldı.