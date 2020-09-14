Otomobilden sonra motorda da pandemi rallisi!

14 Eylül 2020

AYSEL YÜCEL

Motosiklet pazarında ‘yeni kullanıcı’ rekoru yaşanıyor. Pandemi sonrası toplu taşımadan kaçmak için motosiklet almayı tercih eden tüketicinin etkisiyle pazarda büyüme ilk yedi ayda yüzde 20’ye ulaştı. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, ocak-temmuz döneminde satışlardaki artış oranı 50cc’ye kadar olan motosikletlerde yüzde 74’ü buldu. Bu dönemde ilk kez motosiklet alanların toplam satışlardaki oranı yüzde 80 oldu. Yüksek talep nedeniyle markalar stokları tüketirken, sektör eylül sonunda Uzakdoğu ve ABD ürünlerine getirilen yüzde 10 ek verginin kaldırılması ile pazardaki büyümenin hızlanacağını öngörüyor. Geçen yıl 154 bin adetlik satış yapan motosikletçiler, 2020 sonunda bu rakamın 175 bine çıkmasını bekliyor.

“Daralma beklentisiyle girdik, büyümeyle çıkacağız”

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, pandeminin motosiklete olan ilgiyi artırdığına dikkat çekerek, “2020 yılına daralma öngörüsü ile girmiştik. Ancak, salgın sonrası toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenlerin otomobile göre fiyatı daha uygun olan motosiklete yönelmesi, özellikle 250 cc altı motosikletlerde satışları önemli oranda artırdı. Hayatlarında hiç motosiklet kullanmayan, ilk kez bu aracı kullanan vatandaşlarımızın da sayısı arttı. Pandeminin yanı sıra devletin ekonominin canlanması için yaptığı kredi faizlerini düşürmesi ve kredi kartları limitlerini açması yönündeki kararları da satışlara olumlu yansıdı. Alınan tedbirler sayesinde insanlar yatırımlarını otomobil, motosiklet, ev, arsa gibi yatırım araçlarına yönlendirdi” diye konuştu.

Bu dönemde tüketicinin daha çok B sınıfı ehliyet ile kullanılabilen ve tescilde zorunlu trafik sigortasının aranmadığı 50cc’ye kadar olan motosikletlere yöneldiğini belirten Erbaş, “100cc ye kadar olan motosikletler için de Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin olmayışı bu segmentlerin daha çok tercih edilme sebebi oldu. Bu süreçte yeni kullanıcıların artması ise sektör için büyük bir kazanç oldu. Uzun süredir ilk defa yeni motosiklet alan kişi oranı yüzde 80’i buldu” dedi.

Bu yıla daralma beklentisi ile giren sektör, yüksek taleple karşılaşınca markalarda stok sorunu gündeme geldi. Başarı Erbaş, ağustos ayının ardından eylülde de özellikle düşük segmente yönelik yüksek talebin devam ettiğini vurgularken, stok sorununun azalması ile satışların da hızlanacağını söyledi.

Pazarı küçük segment büyütüyor

Küçük segmentte (0-50cc) pazar ocak-temmuz döneminde yüzde 75 büyürken, 0-250cc arası segment yüzde 36 büyüdü. Erbaş, sektördeki büyümenin sadece küçük segment motosiklet satışlarından kaynaklandığına dikkat çekerek, 251cc üstü motosikletlerde kur artışının etkisiyle yüzde 20 daralma olduğunu aktardı.

Ek vergi büyümenin hızını kesti

Başarı Erbaş, nisan ayında Uzakdoğu ve ABD ürünlerine getirilen yüzde 10’luk ek gümrük vergisinin pazardaki büyümenin hızını kestiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Motosiklete nisan ayında getirilen ilave vergiler, en ucuz ulaşım aracı olan motosiklet satışlarını olumsuz etkiledi. İlave vergiler olmasaydı sektör sadece küçük cc’de değil aynı zamanda büyük cc’lere de daha iyi bir satış performansı gösterebilirdi. 250cc altında yaklaşık 7 bin TL olan bir motosiklet vergi eklenince yüzde 119’luk bir fiyat artışı ile 18 bin TL’ye ulaştı. 250 cc üzerinde ise, 16 bin TL’lik bir ürün yüzde 123’lük artışla 40 bin TL’ye kadar çıktı.”

“ÖTV yeniden yapılandırılmalı”



►Başarı Erbaş, kentleşmenin artmasıyla 500cc ye kadar olan araçların artık bir hobi aracı değil ulaşım aracı haline gelmesine neden olduğunu belirterek, bu noktada ÖTV’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini düşündüklerini söyledi. "Yüzde 10’luk ek verginin 30 Eylül’de sona ermesi fiyatların bir miktar geri gelmesini sağlayacak olsa da yeterli değil" diyen Erbaş, ÖTV’de sektörün beklentileri doğrultusunda yapılacak yeni bir düzenlemenin pazarı yeniden 350 binin üzerine çıkarabileceğine dikkat çekti. Hatırlanacağı gibi, sektör 2005 yılında 373 bin adetlik rekor satışa imza atmıştı. Erbaş, ayrıca iç pazarda stabil bir pazarın büyük markaların Türkiye’de üretim yapma iştahını da artıracağının altını çizdi.

Ek vergi kalkacak, kur etkisi azalacak



► MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, pazara yönelik tahminde bulunmanın zor olduğunu ancak, küçük segmentteki araçların büyüme trendinin devam etmesini beklediklerini söyledi. Öztürk, "Uzakdoğu ve ABD ürünlerine nisan ayında getirilen yüzde 10’luk ilave gümrük vergisinin 30 Eylül’de kalkacak olması satışlarda kur etkisini azaltacak. Genel pazarın küçük cc’lerdeki artış trendiyle birlikte yıl sonunda 175 bin adede ulaşabileceğini öngörüyoruz. Bu rakam geçen yıl 154 bin 600 adet olarak gerçekleşmişti" dedi.



Yan sanayinin iştahı arttı



► Başarı Erbaş, motosiklet satışlarındaki artışın yan sanayinin de ilgisini çektiğini belirterek, "Son haftalarda yan sanayicilerden telefonlar almaya başladık. Sektör için üretim yapmaya iştahlı olduklarını söyleyen firmalar oldu" dedi. Erbaş, sektörün büyümesinin istihdama da önemli katkı sunacağını vurguladı.