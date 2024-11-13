Otomobilleri tehlikede! Trump'ın yeni vergi tehdidi Alman üreticiler için krize gebe

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Alman otomobillerine yönelik yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulamayı tekrar gündeme getirirse, Alman otomobil üreticileri için ihracatta büyük bir gerileme yaşanabilir.

Capital Economics’in ekonomistleri Andrew Kenningham ve Franziska Palmas, Trump’ın bu tehdidinin Alman otomotiv sektöründe hali hazırda yaşanan krizleri derinleştireceğini ve ekonomik büyüme üzerinde yeni bir engel yaratacağını ifade ediyor.

ABD'nin tüm ithalata uygulayacağı yüzde 10’luk bir gümrük vergisinin doların değer kazanması nedeniyle daha sınırlı etkiler doğurabileceğini belirten uzmanlar, ancak yüzde 20 oranında bir verginin sektörü ağır şekilde etkileyebileceğini vurguluyor. Öyle ki, Almanya ekonomisinin toplam gayri safi yurtiçi hasılasında yüzde 0,2’lik bir kayba yol açabileceği öngörülüyor.

Ekonomistlere göre, gümrük vergilerinin uygulamaya geçmesinden önce, ABD'deki ithalatçıların bu vergilerden kaçınmak adına geçici bir süre için ithalatı artırmaya yönelebileceği de muhtemel. Alman otomobillerinin ABD pazarında önemli bir paya sahip olması, bu etkiyi daha belirgin hale getiriyor.

Trump’ın tehdidinin yeniden gündeme gelmesi, Alman otomobil sektöründe zaten var olan durgunluğu artırabilir. Alman ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan otomotiv sektörü, olası yeni vergilerle ihracat oranlarında ciddi bir kayıp yaşayabilir ve ABD pazarındaki pozisyonunu zorlanarak koruyabilir.