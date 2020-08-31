Otomotiv dünyası ÖTV artışı için ne dedi?

31 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL

Otomotivde kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyalarını sonlandırmasına ve kurdaki artışa rağmen iç pazardaki yüksek talep ağustosta da artarak sürdü. Satışlarda bu ay yüzde 200’e yakın artış bekleniyor. Sektör eylül ayından da umutluydu ancak, dün açıklanan yeni ÖTV düzenlemesi sektörde dengeleri değiştirecek.

ÖTV matrah ve oranlarında yeni düzenleme yapılarak dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 1600cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltildi. 1600cc, üzerindeki araçların ÖTV oranı ise artırıldı.

• ODD Başkanı Ali Bilaloğlu: ODD Başkanı Ali Bilaloğlu: Yeni ÖTV artışları otomotiv iç pazarın büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına olumsuz etki yapacak. Bu durum Türkiye’ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı menfi yönde etkileyecek.

• Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: “ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak. Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacak.. Bu da, yıl sonunda toplam pazar için yapılan tahminlere ulaşmanın zor olduğunu bize gösteriyor."

• Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk: Geçtiğimiz günlerde sonlanan kredi kampanyaları, kamu bankalarının gerçekleştirdiği kampanyalardı. Ford Otosan olarak, “Ford Finans” kapsamında müşterilerimize avantajlı vade ve ödemelerle sunduğumuz kredi kampanyalarımıza devam ediyoruz. Diğer yandan, Ağustos ayında kur ve faiz artışına bağlı olarak son 8 - 10 günlük süreçte showroom trafiğinde bir yavaşlama gözlemliyoruz. Bununla birlikte sürpriz ötv kararının pazara etkisini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

• Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: “1600cc altındaki otomobiller için olumlu bir gelişme. Yerli üretim yapan birçok model bu durumdan olumlu etkilenecek. Ancak, 1600cc üzeri modellerde matrah ve vergi güncellemesi de söz konusu. Düzenleme, bu segmentteki araçların talebine olumsuz etki yapacak. Sonraki dönemde D segmentinden C ve diğer düşük segmentlere doğru talep kayması kaçınılmaz olacak."

• Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt: “Yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Buradan anladığımız kadarıyla, özellikle yerli üretilen araçların desteklenmesi, ithal ve lüks araçların satışlarının azaltılmasının hedeflendiği görülüyor. Mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekiyor. Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğuyor. Ayrıca, gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistem."

• Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç: "ÖTV artışları fiyatlara yansıtılacak. Bu önümüzdeki aylarda pazarı olumsuz etkileyecek."

• Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: “Matrah dilimlerinde yapılan indirimler ilk etapta yerli araç fiyatlarını biraz ucuzlatacak ancak sonrasında kurun da etkisiyle fiyat artışları yukarı yönlü devam edebilir. Yüksek donanım paketli ve yüksek motor hacimli araçların matrah dilimlerinde yapılan artış sonucunda bu araçlar daha da pahalılaşacak. Dolayısıyla 2.elde fiyat daha da artacak.”

• Otomol CEO’su Uğur Sakarya: “Yeni ÖTV oranlarıyla 130 bin TL’nin üzerinde matrah bedeli olan araçların fiyatı yüzde 12,5 daha yükseldi. Bu şekilde hem kur hem de ÖTV artışı ile bu ay başında 500 bin TL olan 1.6 lt motor hacmindeki bir aracın 630 bin TL’ye yükseldi. 2.0 lt araçlarda ÖTV yüzde 110’dan yüzde 150’ye yükseldiği için ağustos fiyatı fiyatı 1 milyon TL olan 2000cc araç artık 1 milyon 333 bin TL’ye alınabilecek. Pazarda ciddi bir daralma olacağını düşünüyorum. Özellikle lüks segmentin payı iyice düşecek. 3-4 yıl öncesinde yüzde 13’e kadar yükselen premium segmentin payının bu ÖTV oranlarıyla yüzde 8’e düşeceğini tahmin ediyorum.”

• EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin: “İndirim kisvesi altında sürekli gizli zam uygulanıyor. Yüzde 45’lik dilimde 15 bin matrah artışı yapılmış görünse de yüksek seyreden kurun da etkisi ile 3-4 ay içinde bu dilim tarihe karışacak."

OYDER: Düzenleme pazarı daraltır



• OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: "İlk matrah dilimi olan 70 bin TL’lik matrah bedelinin yüzde 21 artışla 85 bin TL’ye, ikinci dilim olan 120 bin TL’lik bedelin yüzde 8’lik artışla 130 bin TL’ye çıkarılması sektörde satışlara kısmen olumlu etki edecek. Ancak, Türkiye’de satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130 bin TL’nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatları daha da artacak. Talepte önemli bir azalma olabilir. Hem yetkili satıcılara hem de markalara planlama ve stoklama açısından ciddi ek yükler de gelecek. Satışı gerçekleştirilmiş ve tüketici ile anlaşması sağlanan araçlarda önemli bir sorun yaratabilir."

“Vergilendirmede şampiyon olduk



• Minota CEO’su Ferhat Albayrak: “Temmuz sonu itibariyle satılan 273 bin 22 adet otomobilin yüzde 94.8’inin 1.6 litre araçlardan oluştuğunu ifade ederek yapılan zamda, etkilenecek araç parkı pazarın yüzde 5.2’sine denk geliyor. Yani pazarın gidişatına etki gösterecek bir değişiklik olmuyor. Ayrıca satılan 273 bin aracın yüzde 64,7’sini ithal otomobiller oluşturuyor. Eğer bu zamla hedeflenen cari açık düşürülmezse o zaman 1.6 litre araçların satışına bir zam gerçekleştirilmesi gerekirdi, ancak bu da tabii ki mantıksız olurdu. Yüzde 220’lik bir ÖTV oranı tabi ki çok sıra dışı ve bizi ne yazık kii bu segment vergilendirmesinde bizi dünya şampiyonu yapıyor.”