Otomotiv endüstrisi ihracat rotasını Rusya'ya çevirdi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere dijital platform üzerinden düzenlediği Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti programları, Rusya ile devam ediyor. OİB, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 28 Mayıs’a kadar sürecek olan Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla başladı.

Programda ayrıca Moskova Ticaret Müşaviri Murat Haydar Öztürk ve Tirsan Kardan CEO’su Tolga Özer de pazarla ilgili bilgi verdi. Rus ve Türk firmalar arasındaki online ikili iş görüşmeleriyle dört gün boyunca sürecek olan etkinlik Türkiye’den 26, Rusya’dan Kamaz ve Avtator gibi OEM firmalarını da içeren 45 firma olmak üzere toplam 71 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Rusya’ya ihracatta tedarik sanayinin payı yüzde 83

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi döneminde sırasıyla Meksika, İngiltere, Almanya, Vietnam-Tayland ve son olarak Güney Afrika’ya otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini hatırlattı. Baran Çelik “Pandemide gerek mevcut gerekse alternatif pazarlara ihracatı artırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Rusya, otomotivde en önemli dış ticaret ortaklarımızdan ve hedeflediğimiz pazarlardan biri. Ülkemizin Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatı 2013 yılında 1.1 milyar dolara kadar yükselmişti. Ancak sonraki yıllarda bu rakamlara ulaşılamadı. 2016 yılında 237 milyon dolara kadar gerileyen Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımız daha sonraki yıllarda tekrar artış trendi yakaladı ve 2019 yılında 528 milyon dolar, 2020 yılında 468 milyon dolar olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Rusya’nın tedarik endüstrisinde en fazla ihracatın yapıldığı 8’inci ülke olduğuna işaret eden Çelik, tedarik endüstrisinin geçen yıl Rusya’ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktardı. Rusya’ya yönelik toplam otomotiv ihracatı içerisinde tedarik endüstrisinin payının yüzde 83 olduğunu ifade eden Baran Çelik, “Rusya’nın tedarik endüstrisi ithalatı 10 milyar dolar civarında ve Türkiye, Rusya’nın tedarik endüstrisi ithalatında 7’nci sırada yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“İhracat potansiyelimizin yüksek olduğu sektörlere eğilmemiz gerekiyor”

Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin iniş çıkışlar yaşadığına, ancak buna rağmen köklü geçmişiyle ilişkilerin kopmadığına dikkat çekti. Gülle, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların 20 milyar dolar düzeyini aştığını dile getirdi. Ancak Türkiye’nin enerji ithalatı nedeniyle ciddi bir dış ticaret açığı verdiğinin altını çizen İsmail Gülle, “2020 yılında Rusya’dan yapılan ithalatın yarısı mineral yakıtlar ve yağlardan oluştu. Bu anlamda Rusya’ya ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu sektörlere eğilmemiz gerekiyor. Otomotiv de bunlardan biri. 144 milyonu aşkın nüfusuyla, jeopolitik konumu, köklü tarihi ve ekonomik büyüklüğüyle Rusya önemli bir konumda. Ticaret diplomasisi eliyle iki ülke arasındaki derin ilişkiler dış ticareti daha da ileri taşıyacaktır. En kısa sürede ihracatımızı 4.5 milyar dolar seviyesinden 10 milyar doların üzerine taşıyacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hedefimiz 200 milyar doları aşmak”

İsmail Gülle TİM olarak 56 ülkede sanal ticaret heyet sayısını 72’ye ulaştırdıklarını, pandemi döneminde sanal ortamı en verimli şekilde kullandıklarını söyledi. Gülle, “İhracat ailesinin saha neferleri olarak dijital platformlarda dünyanın dört bir köşesindeki 4 binin üzerindeki alıcı firma ile Türk ihracatçısının buluşma, görüşme ve anlaşma yapma imkanı sağlandı. Son 6 ayda 100 milyar doları aşan ihracatımızın temelinde bu gayretler yatıyor. Hedefimiz 200 milyar doları gerçekleştirip üzerine çıkacağımız bir yıl olacak. 2021 yılında, gerek büyüme, gerek istihdam, gerekse ihracattaki performans açısından dünyada pek şeyin değiştiği, yeni bir dünya düzen kurulduğunu doğrular şekilde bir dönem yaşayacağımıza inanıyoruz. Yatırım iştahı ve ihracat aşkıyla her ay 2 bin 500’e yakın ihracat ailesine katılımla ciddi bir yol aldık” değerlendirmesini yaptı.