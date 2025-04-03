Otomotiv hisselerinde mart performansı: Kim kazandı, kim kaybetti?

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri, mart ayında dalgalı bir performans sergiledi. Doğuş Otomotiv, yüzde 32’lik yükselişle yatırımcısına en çok kazandıran şirket olurken, Tofaş ve Tümosan hisseleri değer kaybetti.

Küresel ekonomide ABD’nin otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergisi kararı ve enflasyon endişeleri fiyatlamaları etkiledi. Buna rağmen, Borsa İstanbul’da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 6’sı mart ayında yükseliş kaydetti.

Mart ayında en fazla değer kazanan hisse yüzde 32 artışla Doğuş Otomotiv olurken, onu Otokar yüzde 26, TürkTraktör yüzde 22,7, Ford Otosan yüzde 20, Karsan yüzde 9,6 ve Anadolu Isuzu yüzde 5,1 oranındaki artışlarla takip etti. Tümosan yüzde 7,5, Tofaş ise yüzde 8,1 değer kaybı yaşadı.

Sektörde öne çıkan gelişmeler

* Doğuş Otomotiv, pay başına brüt 27,27 lira, net 23,18 lira temettü dağıtacağını açıkladı.

* Otokar, Ticaret Bakanlığı tarafından "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı.

* Ford Otosan, elektrikli modelleri Ford E-Transit/Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

* Karsan, 2025 yılı için yüzde 30 büyüme hedefiyle elektrikli araç cirosunu 250 milyon avroya çıkarmayı planlıyor.

* Anadolu Isuzu, 2024’te 443,4 milyon lira net kar açıklasa da yıllık bazda karı yüzde 81 azaldı.

* Tofaş, Bursa’da 468 milyon dolarlık yeni nesil ticari araç üretimi için yatırım yapacağını duyurdu.

Piyasa değeri sıralaması

Mart ayı itibarıyla Ford Otosan, 371,6 milyar lira piyasa değeriyle sektörde lider konumda yer aldı. Onu 89,6 milyar lira ile Tofaş, 81,7 milyar lira ile TürkTraktör, 59,2 milyar lira ile Otokar, 50,4 milyar lira ile Doğuş Otomotiv takip etti. Anadolu Isuzu, Tümosan ve Karsan da sırasıyla 14,8 milyar, 10,7 milyar ve 10,1 milyar lira piyasa değerine sahip oldu.

Analistler, otomotiv hisselerinin performansında şirketlerin finansal sonuçları, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcı duyarlılığı gibi faktörlerin belirleyici olduğunu vurguladı.